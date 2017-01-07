年改分區會議 優勢警力排除干擾
今起中南東3區座談 退休軍公教取得抗議路權
〔記者李欣芳、蘇芳禾、許國楨、蔡淑媛、黃良傑／綜合報導〕國家年金改革委員會上週六的首場分區會議，遭退休軍公教團體成員衝入會場，會議被迫提前結束，會場一樓大門並遭破壞。相關決策官員決定今起陸續登場的三場分區座談，要確保會議順利進行和與會人員安全，據透露，警政署今起將對鬧場破壞公物者依法究辦，警方也將以優勢警力排除抗爭干擾。
對政府推動年金改革有意見的退休軍公教人士，已申請三場分區會議相關周邊道路的抗議路權，中區分區會議今天將在台中中興大學圖書館舉行，南區分區會議則是明日在高雄國際會議中心登場，東區分區會議十四日在台東縣政府文化處藝文中心舉行。
陳建仁：盼出席者相互包容
年金改革委員會召集人、副總統陳建仁五日在臉書上溫情喊話，呼籲大家可以冷靜理性討論。第一次的年金改革分區會議，受到少數人的衝撞與喧鬧干擾，令人深感遺憾與痛心，希望接下來的分區會議與國是會議，出席者都能相互包容、彼此尊重，讓每位發言者在不受干擾的環境表達意見，共同努力謀求國家年金的衡平穩健改革。
年金改革委員會副召集人林萬億也呼籲抗議者，申請路權表達意見雖是合法權利，但不能破壞公物、干擾他人會議的進行，甚至威脅到他人的人身安全。
林萬億表示，上週六的首場分區會議，涉及破壞大門毀損公物者已遭警方製作筆錄，干擾會議進行者，應受到譴責。他說，對年金改革有意見，應理性表達訴求，不能只把自己的意見當成唯一的意見，這樣的抗爭反而是民主的倒退！
據了解，警政署已針對上週六分區會議遭鬧場的安全維護漏洞開會檢討，決定今起其他三場分區會議要加強維持會場秩序。
網傳架設刮刀型拒馬 中市警駁斥
不過，有民眾在社群網站留言將在今天的中區會議採取突襲、破壞等激烈行動，台中市警局不敢輕忽，昨天也完成警力部署，將動員一千多名警力蒐證並維持會場內外秩序。但對網路傳出將架設鐵絲型、刮刀型拒馬阻隔的傳聞，中市警局澄清，所部署為無殺傷力的「鐵馬護欄」，目的是以區隔代替阻擋，避免陳抗民眾與警方發生直接推擠衝突。
明南區場傳千人踢館 兩千警戒備
至於明天在高雄登場的南區年金改革座談會，監督年金改革行動聯盟也揚言號召上千人到場抗議，還傳出當天可能會有人投擲煙霧彈，肉身衝撞高雄國際會議中心，高雄警方如臨大敵，會場內外將部署二千多名警力維持秩序，警方昨天還運來多車的鐵馬護欄，確保會議順利舉行。
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標題：年改分區會議 優勢警力排除干擾
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