北市發言人林鶴明 將任府幕僚

2017-01-06

〔記者蘇芳禾、郭安家／台北報導〕台北市政府發言人林鶴明將進入總統府擔任幕僚，總統府將於近日發布人事案。總統府發言人黃重諺表示，希望借重林鶴明在地方政府豐富且優秀的工作經驗，這項人事也與市長柯文哲討論過，柯市長對於這樣的安排樂觀其成。

據了解，林鶴明會先到總統府發言人室熟悉業務，至於是否能接任發言人，還等總統蔡英文點頭。

林鶴明昨受訪說，之前有與黃重諺談過，大概是希望他離開北市府後可以到總統府協助；日前已向柯市長報告獲了解、同意。

二○一四年北市長選戰時，原任民進黨大老謝長廷辦公室發言人的林鶴明被柯陣營借將，擔任新聞部主任，柯勝選後，林出任市府發言人，備受柯文哲倚重。