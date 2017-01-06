拚經濟法案受阻 政院表尊重

2017-01-06

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院昨朝野協商決定，臨時會只處理中央政府總預算案，及電業法與長照服務法兩項修正草案，不處理當沖證交稅率的「證券交易稅條例第二條之二修正草案」與「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，由於當沖降稅修法，以及刺激內需的加速危險老屋重建被政院視為兩項拚經濟法案，政院官員昨坦言拚經濟法案受阻，但尊重立院的決定。

行政院原盼立院臨時會趕在農曆春節通過當沖降稅修法，閣揆林全為此還將政院院會提前在本週三召開通過此案，但卻被朝野協商結論「打臉」。

林全受訪表示，行政院把民生法案認為有共識的部分儘量提出去，當沖降稅的修法，政院調查，有相當多的朝野立委都同意才提出來，提出修法後，「如果立法院考量臨時會朝野黨團氣氛而有任何考慮，我們充分尊重立法院。」

政院官員表示，今年度總預算案的審議延宕已久，政院盼立院儘速審議過關，以利於政府各部會預算的執行與相關政務的推動，對於推動訂立加速危險老屋重建的專法，是為了因應可能的強震要強化老屋的結構安全，並盼藉此帶動台灣經濟景氣，至於當沖降稅是為活絡台股的量能，強化資本市場，也與拚經濟有關。

另外，政院原本也希望臨時會通過「教保人員服務條例修正草案」，讓教保員介聘到其他縣市更方便，朝野協商也決定不處理，總計政院盼臨時會通過六案，但朝野協商決定只處理三案。