新聞幕後》蘇院長「硬起來」 府院也不解
記者邱燕玲／特稿
在立法院長蘇嘉全一聲「執政黨要檢討」後，立法院民進黨團昨天撤了老屋重建與當沖降稅等四案，確定臨時會只處理中央政府總預算案、電業法、長照法三案。不過，說服府方同意撤案的過程艱辛，尤其蘇要求撤老屋重建條例時，小英一度不答應；而國民黨對總預算案會釋出多少善意尚不得而知。蘇嘉全貫徹了小英「國會議長中立」意志，至於無法在臨時會推出想推的法案，小英也只能自吞苦果。
為召開臨時會，府院決定提出總預算案、考試院副院長人事案、電業法、長照法、危險老舊建築物重建獎勵條例、證交稅條例、教保人員服務條例共七案。蘇嘉全近日指派立院秘書長林志嘉與在野黨溝通，在野黨認為不應處理這麼多法案，蘇也致電行政院長林全，希望以處理總預算為主就好。
不過，老屋重建條例是小英念茲在茲、希望儘快通過的法案，昨早民進黨團大會也決定不會撤案，但昨天上午朝野協商時，蘇仍要求撤老屋重建等四案，黨團總召柯建銘因此致電總統府副秘書長劉建忻詢問府的立場，但小英不同意，最後由蘇自行與府方溝通，小英妥協，老屋重建條例才撤案。
當沖降稅方面，林全其實並未急於在臨時會處理，但金管會表達盼儘快通過，讓股市有利多，政院詢問財委會委員，除民進黨立委王榮璋外，其餘多不反對，黨團因此決定納入臨時會議程。但蘇嘉全希望此案也撤，幾經討論，林全表示尊重，最後同意臨時會只處理總預算案、電業法、長照法三案。
對於蘇院長「硬起來」，府院黨昨私下都表不解。但蘇著眼的是朝野氣氛和諧，雖然府院各有老屋重建和當沖降稅被擱下，卻換來在野黨願意在一月廿日前處理總預算案、電業法、長照法三案，蘇嘉全甚至樂觀表示：「搞不好一月十八日前就可處理完畢！」
蘇嘉全昨表示沒有打臉府院的問題，但綠營私下都議論紛紛，直說蘇對府「打臉打得很腫」，但也認為蘇是小英自己提名的立法院長，「苦果自己吞」；不過，民進黨內部對老屋重建、當沖降稅意見也未完全整合，蘇的協調也意外讓綠營可能的分歧解套，算得上是意外之收穫。
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