立法院臨時會 只處理總預算 電業 長照3案

2017-01-06

〔記者曾韋禎、邱燕玲、陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會原訂開到廿六日，但朝野黨團昨各退一步，同意只處理一○六年度中央政府總預算案、「電業法修正草案」、「長期照顧服務法修正草案」，並提前於廿日結束。至於考試院副院長被提名人李逸洋人事同意權案、「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「證券交易稅條例第二條之二修正草案」將留待下會期優先處理。

朝野協商各退一步

對於臨時會只處理三案，立法院長蘇嘉全指出，在野黨有意見，排進去也過不了，大家就互相退讓一步，「以通得過、符合議事規則方式處理」。至於外界質疑蘇要求執政黨檢討提這麼多案，是「打臉」府院，蘇表示，沒有誰打臉誰的問題，立法有立法程序，按程序辦理比較符合民主，案子沒排入，他相信政院或總統很急，但是立法院程序就是這樣，「政治人物高度這麼高，怎會照議事規則來就會是打臉？」

提前於20日結束

朝野黨團也同意，第九屆立法院第三會期定於二月十七日開議；當天先邀行政院長林全完成施政報告，再由八位立委進行施政總質詢。

朝野黨團昨協商兩個多小時後達成共識，隨即舉行談話會敲定將於臨時會處理的特定議案，並召開院會。立法院長蘇嘉全也排定於今早協商總預算的通案原則，九日再協商「電業法」、「長照法」。

柯建銘表示，既然朝野黨團都願意通過總預算案，希望國民黨團提出的四千餘案，也於今日討論出刪減幅度後，再請各單位一一去向提案黨團、立委說明，適度撤案，留下有意義的提案再來表決。

柯籲國民黨適度撤案

國民黨立委、前立法院長王金平昨在黨團大會受訪表示，協商就能讓提案減量，協商不成才會表決，「有能耐的話就協商，協商到四十案來表決也可以」，各黨要盡量努力溝通，取得彼此尊重。

朝野同意「長照法修正草案」排除一個月的協商期之限。按政院版草案規劃，長照財源除調高每包菸的菸稅二十元外，還要將現為十％的遺產及贈與稅率，調為十％、十五％、二十％等三級累進稅率。而在「長照法」施行前已依法成立的私立老人安養機構，不受法人化限制。但配套的「遺產及贈與稅法修正草案」及「菸酒稅法修正草案」，均未經立法院財政委員會審查，要在下會期才能完成修法程序。

「電業法修正草案」則新增保障綠能條款以鼓勵再生能源，包括優先調度及輸電費優惠等，非綠能發電業者則須按比例提撥純益；台電須在未來六到九年內進行廠網分離。全案尚有電業管制機關層級、電價費率審議委員會、二○二五年的廢核條款是否納入蘭嶼核廢場，還尚待協商。