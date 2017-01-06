黨產會收到薪資清冊 國民黨工薪水有著落
2017-01-06
〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕國民黨工薪水終於有著落了！行政院不當黨產委員會昨證實，已收到國民黨送來的員工薪資清冊，委員會最快本週核對後，就能寄發公文給國民黨，許可解凍其相關資產，用以發放黨工去年十一月半薪及十二月全薪。
國民黨去年底向黨產會申請解凍永豐銀帳戶及台銀支票發薪，共五千五百一十六萬餘元。黨產會日前要求國民黨補足員工薪資清冊資料，即可同意解凍永豐銀帳戶及台銀支票。
黨產會主委顧立雄昨接受電台訪問時證實，昨已收到國民黨送來的薪資清冊，他並呼籲國民黨，不要將員工薪水當盾牌，做為黨產不願歸零的理由。
由於國民黨日前曾表示，發薪為法定義務，不會提供黨工薪資帳冊向黨產會申請，外界因此質疑國民黨說一套、做一套，國民黨文傳會副主委胡文琦澄清，依照不當黨產處理條例規定，相關資料原就該送黨產會備查，國民黨在去函中也特別聲明，並非認同黨產會事先審查該黨支付勞工薪資的意涵，同時也考量為了讓黨工能在過年前領到薪水，過個好年，才會做此決定。
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