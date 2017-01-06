王金平 促黨部主委早日直選
2017-01-06
〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕為推動地方黨部主委直選，國民黨昨起在各地舉辦廿二場黨代表座談會，蒐集意見，但國民黨立委王金平在立法院受訪時直言：「不必再辦什麼說明會，這有什麼好說明的！」黨要進行改造，對的就是對的，是要向誰說明？要向社會說明嗎？根本不必再浪費時間，應早日讓主委直選，相信對國民黨是好的。
國民黨辦22場座談會 王：浪費時間
不過，黨內人士強調，下週三前會完成所有分區座談會，之後也才會召開第一次的黨中央研修小組會議，著手研擬具體規劃方案。
黨內人士並說，由於去年九月全代會通過的黨章第廿六條修正案內容，只規定直轄市、縣市黨部主委由黨員直選，因此黃復興黨部並不在這波直選方案的研修範圍，至於未來黃復興黨部主委要不要直選，可另作討論。
國民黨昨起在各地舉辦廿二場黨代表座談會，還發生一段插曲。據了解，由於組發會印製的開會「討論題綱」中，提及地方黨部主委為當然中常委、任期兩年、候選人資格等參考內容，被外界解讀黨中央已有規劃方案，黨內高層為此震怒並要求組發會重擬題綱內容，以免讓外界誤會已有草案。
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