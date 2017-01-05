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國民黨欠薪 勞動局將強制協商

2017-01-05

〔記者張議晨、楊淳卉／台北報導〕國民黨資產遭凍結，去年十一、十二月只發半薪，國民黨企業工會昨至北市勞動局遞交陳情書，怒控「國民黨欠薪」，請求勞動局強制協商；勞動局勞資關係科長梁蒼淇承諾，會盡快進行強制協商，「希望能在農曆年前啟動」。

顧立雄︰黨產會願參與協商

工會隨後轉往行政院黨產會大樓，與黨產會主委顧立雄等人閉門會談。顧立雄受訪表示，若勞動局願意強制協商，黨產會願參與。

顧立雄表示，若協商能達成結論，就會將結論提到行政法院請法院認可；也盼依循先前與國民黨副主席詹啟賢草擬的行政契約之精神，開啟協商大門。

國民黨企業工會理事長劉慧玲昨表示，目前符合大量解僱勞工保護法的黨工有七百卅八位，二個月合計欠薪四千五百萬元，要求黨中央盡快進入協商程序，至今無下文，希望黨中央盡快出面與黨工對話，也盼勞動局能盡快啟動強制協商。

梁蒼淇指出，國民黨提交大量資遣計畫書時，依法與黨工有十天自行協商期，先前國民黨已與黨工自行協商一次，但因內容有疑慮，勞動局請國民黨答覆，但目前仍未收到回覆，因此會依法進入強制協商，相關行政作業已開始推動。

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  • 國民黨企業工會昨號召四十多名中南部黨工至北市府陳情，怒控國民黨欠薪。（記者張議晨攝）

    國民黨企業工會昨號召四十多名中南部黨工至北市府陳情，怒控國民黨欠薪。（記者張議晨攝）

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