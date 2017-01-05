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調查員結業 蔡︰反毒第一要務

2017-01-05

〔記者謝君臨／台北報導〕總統蔡英文昨蒞臨法務部調查局五十三期結業典禮，提出反情報滲透、打擊經濟犯罪、反毒的三大工作要點，並特別強調，她只要身為總統一天，毒品防制就是第一要務，要跨機關、從源頭打擊，宣示對於毒品「零容忍」，朝「無毒家園」施政目標邁進。

蔡總統表示，調查局首要持續加強反滲透、反情報的保防工作，以維護國家安全利益及主權完整；她提出調查局近期偵破經濟犯罪的金額逾六百四十六億元，這是跨越國界的工作，需花費更大的心力因應；最後對毒品犯罪要「零容忍」，從源頭切斷毒品供應鏈，朝「無毒家園」的施政目標邁進。

去年十二月，調查局結合各單位破獲國內史上最大宗的古柯鹼走私案，查獲古柯鹼兩百一十八公斤、安非他命五十一公斤，黑市價超過廿五億元，該批毒品若流入市面，可供千萬人吸食施用；蔡總統對此特別肯定，並參觀「反毒陳展館」，與緝毒有功人員合影，期勉再接再厲。

結業前三名都是女性

調查局表示，本期七十三位結業學員，男性四十九人、女性廿四人，平均年齡廿六歲，其中四人曾任職台積電等科技大廠、四人通過土木工程技師考試、九位通過律師考試、一位曾擔任勤業眾信會計師事務所副理，學員們除了研習專業技能，還須通過半馬、泳渡日月潭、攀登玉山三大體能挑戰，才能結業。

前三名結業學員清一色為女性，分別是洪琪穎、呂姵樺及何書雅，三人皆畢業於法律系所，具律師資格。

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  • 法務部調查局調查班第五十三期結業典禮昨舉行，獲得結業總成績前三名全都是女學員，分別是洪琪穎（右）、呂姵樺（中）、何書雅（左）。（記者廖振輝攝）

    法務部調查局調查班第五十三期結業典禮昨舉行，獲得結業總成績前三名全都是女學員，分別是洪琪穎（右）、呂姵樺（中）、何書雅（左）。（記者廖振輝攝）

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