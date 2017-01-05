蘇嘉全 盼民進黨減少臨會議案
2017-01-05
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院今早將召開談話會決定是否召開臨時會。不過，朝野黨團昨協商時，對於臨時會是否要處理總預算案以外的人事同意權案、一般法案，仍有高度歧見，今早將繼續協商；若仍無共識，下午就召開院會表決臨時會議程。
朝野昨協商仍有歧見
立法院長蘇嘉全昨就民進黨提案召開臨時會邀集協商，國民黨團書記長江啟臣表示，提案量不是問題，過去民進黨在野時也提過數千案，一○二年度國營事業預算案甚至沒完成三讀，現在的民進黨執政後就不要輕易扣帽，抹黑提案就是杯葛。他強調，臨時會最優先的要務就是通過一○六年度中央政府總預算案，不應再夾帶通過執政黨想要的法案。
民進黨團總召柯建銘反駁，過去提案再多也能理性協商，最後交付表決的提案數並不多。他指出，一○二年度國營事業預算案，民進黨也在臨時會列案，是國民黨氣氛不好，後來又爆發九月政爭，才始終沒處理。
民進黨團幹事長吳秉叡表示，如果臨時會連考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案都不處理，這一延就到四、五月了。
蘇嘉全最後表示，民進黨團所列的草案只要有任一黨團拉下協商，根本過不了，希望民進黨團回去思考一下，希望表決案能盡量減少，提出有意義且讓社會肯定的案子，儘早處理完成，不必開到廿六日。
柯建銘昨早先邀國民黨團總召廖國棟共進早餐，中午、傍晚又與廖國棟、王金平交換意見，但都無結論，國民黨團今早將召開黨團大會討論。
依民進黨團的提案內容，此次臨時會除處理一○六年度中央政府總預算案、考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案外，還包括「電業法修正草案」、「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「長期照顧服務法修正草案」、「證券交易稅條例增訂二之二條草案」、「教保人員服務條例修正草案」等法案。
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