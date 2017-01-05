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防制洗錢 政務官金流擬納管

2017-01-05

政院決成立洗錢防制辦公室

〔記者李欣芳／台北報導〕為加強推動洗錢防制，提升我國洗錢防制標準，行政院決定成立「洗錢防制辦公室」，作為國家層級的專責單位，閣揆林全昨主持行政院院會時裁示，由行政院政務委員林美珠督導，邀集人事行政總處、主計總處，會同法務部、金管會等相關部會共同討論辦公室成立的相關事宜。

立法院去年底通過「洗錢防制法」的修正案，預計今年六月上路，包括要擴大沒收不法利得；銀樓、會計師、律師、地政士等非金融業也負有洗錢通報義務；並針對高風險政治人物及其親屬、親信的資金流向納入管制等。

在管制高風險政治人物金流部分，法務部長邱太三昨在行政院院會後表示，目前研擬以規範政務官為主，中央與地方的政務官都會納管，法務部將召集相關部會進一步討論。

邱太三表示，台灣在一九九七年加入亞太洗錢防制組織（ＡＰＧ），是創始會員國之一，沒想到二○○七年被列為一般追蹤名單，與越南、印尼、菲律賓同等級；到二○一一年又被降等為加強追蹤名單，與緬甸、寮國、阿富汗等國相同，顯見台灣洗錢防制待加強。

邱太三說，如果台灣沒通過ＡＰＧ在二○一八年的第三次評鑑，台灣金融機構在海外的業務將因此受到影響及限制，因此行政院設置行動辦公室，因應相關評鑑，有信心能通過這項評鑑。他並表示，兆豐案顯示過去金融機構對洗錢防制的內控的確出現問題，未來也會要求金融機構派人參加相關教育訓練。

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