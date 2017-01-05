不知找黨中央還是黨團溝通 王應傑抱怨引發尷尬

2017-01-05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱入主黨中央後，黨中央與立院國民黨團的互動問題，始終層出不窮。國民黨中常會昨安排台北市商業會理事長王應傑報告「一例一休」對企業界的影響時，王應傑的一句無心話，意外讓黨中央與黨團的矛盾浮上檯面，讓同在現場的洪秀柱與立院黨團總召廖國棟有些尷尬。

王應傑昨在中常會上抱怨，「一例一休」嚴重衝擊企業界，他想要解決這個問題，曾經到立法院溝通，但有綠營立委告訴他，要與國民黨協商，不知道該找廖國棟，還是中央政策會執行長蔡正元。

洪秀柱連忙澄清，國民黨團、智庫是結合在一起的，如果協商是在立法院，對象當然以廖國棟等黨團三長為主，如果回到黨內，則有智庫與蔡正元，「他們（指民進黨立委）說這個話，是故意這麼說。」