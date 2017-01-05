國民黨繳黨費選主席 中常委︰僅黃復興通知
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常委林榮德、姚江臨等七人昨在中常會上提案要求儘速召開中央委員會議，辯論黨的路線與政策方向，黨主席洪秀柱當場裁示請相關單位研擬辦法處理。
中常委提案 要求辯論路線
林榮德等人提案指出，為挽救國民黨，因應空前危急存亡的變局，並明確黨的路線主張及政策方向，要求黨中央儘速召開中央委員會議，邀請黨籍立委、執政縣市首長與議長列席，透過公開辯論，凝聚共識。
洪秀柱回應，她知道林榮德很在意此事，過去也曾經提過很多次，稍早的中興會報中也有提及此事，她會請國民黨智庫、政策會、組發會及文傳會研擬辦法處理。
姚江臨質疑 影響投票權利
姚江臨發言時質疑，以往每年一月黨中央都會通知黨員繳納黨費，尤其今年五月即將舉行黨職選舉，如果黨員沒有在期限內完成繳納，將影響投票權利，但他發現黃復興黨部在一月三日就已經發出通知，一般地方黨部卻迄今仍未通知，而且過去黨員可憑繳款條碼到便利商店繳交黨費，今年卻沒有。
組發會︰地方已在印通知單
國民黨組發會主委張雅屏說明指出，由於黨費全部改由地方黨部運用，因此黨費繳納單改由地方黨部印製並寄發，各地方黨部已在印製繳費通知。
張雅屏表示，過去黨中央寄送黨費繳納單，確實都附上繳款條碼，那是與銀行合作，每份繳費單成本兩元，方便黨員到便利商店繳費，如今一方面改由地方黨部寄發，另一方面因欠缺經費，所以今年才沒附條碼，如果財務單位願意給組發會經費，當然可以做。
國民黨秘書長莫天虎則說，新入黨及回復黨籍者，只要在一月廿日前完成送件並繳納黨費，即可取得投票資格，至於現有黨員只要在三月卅一日選舉公告前完成繳費，也都具有選舉權。
國民黨中常會昨通過考紀會所提「民國一○六年中心任務草案」，其中包括依黨章「規劃辦理」地方黨部主委直選事宜，但中常委李德維質疑，既然黨章已經通過直選，就不該還要「規劃辦理」，因此文字修正為「完成辦理」，不過，這項修正未保證地方黨部主委直選可於五二○與黨魁選舉合併舉行。
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