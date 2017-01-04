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改隸空軍前 飛指部先換將

2017-01-04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕原直屬於國防部參謀本部的防空飛彈指揮部，將在今年三月移編空軍司令部，在此之前，飛指部已完成主官調動。據悉，陸軍出身的前少將指揮官謝嘉康，已於一月一日調任馬祖防衛指揮部少將副指揮官，飛指部主官則由陸軍砲訓部暨飛彈砲兵學校副指揮官、空軍出身的游仁明上校佔缺，預計七月一日升任少將。

對此人事調動，軍方官員強調，謝嘉康是一位相當優秀的軍官，因為「任務考量」借重其專長回到陸軍，希望外界不要有誤解。

官員表示，空軍出身的游仁明原為陸軍砲訓部暨飛彈砲兵學校副指揮官，表現優異有目共睹，如游仁明今年未獲晉升將官，將礙於服役年限在今年退伍，國軍期盼能留住這個人才，因此讓游先以上校佔缺。

據悉，國防部計畫將飛指部改隸空軍，是因為戰略考量，為求戰力進一步整合，國軍也有將飛指部和空軍司令部下轄的防空砲兵指揮部整併，甚至將飛指部主官位階提升為中將的想法，不過具體作法，仍待國軍三、四月提出「四年期國防總檢討」驗證。

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