改隸空軍前 飛指部先換將
2017-01-04
〔記者涂鉅旻／台北報導〕原直屬於國防部參謀本部的防空飛彈指揮部，將在今年三月移編空軍司令部，在此之前，飛指部已完成主官調動。據悉，陸軍出身的前少將指揮官謝嘉康，已於一月一日調任馬祖防衛指揮部少將副指揮官，飛指部主官則由陸軍砲訓部暨飛彈砲兵學校副指揮官、空軍出身的游仁明上校佔缺，預計七月一日升任少將。
對此人事調動，軍方官員強調，謝嘉康是一位相當優秀的軍官，因為「任務考量」借重其專長回到陸軍，希望外界不要有誤解。
官員表示，空軍出身的游仁明原為陸軍砲訓部暨飛彈砲兵學校副指揮官，表現優異有目共睹，如游仁明今年未獲晉升將官，將礙於服役年限在今年退伍，國軍期盼能留住這個人才，因此讓游先以上校佔缺。
據悉，國防部計畫將飛指部改隸空軍，是因為戰略考量，為求戰力進一步整合，國軍也有將飛指部和空軍司令部下轄的防空砲兵指揮部整併，甚至將飛指部主官位階提升為中將的想法，不過具體作法，仍待國軍三、四月提出「四年期國防總檢討」驗證。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 獵殺鬼蝠魟遭撻伐 高市府清晨將突襲漁港
- 〈家庭診療室〉女兒逆來順受 丈母娘看女婿就氣
- 中國個人換匯 禁境外買房、投資
- 月薪嬌妻效應夯 劇中景點也沾光
- 〈2016年新車銷售排行榜出爐〉豐田前10大擒5 日產搶3─Mazda3進口車衝上第6 本田CR-V穩坐最暢銷國產SUV
- 兼顧勞資 學者︰應給予彈性
- 黑琵過境澎湖 遭家犬追逐
- 花東遊花海 打卡送好禮
- 嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救
- 官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救
- 台灣黑熊館設玉里 卓溪人好失落
- 投資失利＋過敏 雷洪開年心酸
- 與鍾小平、王世堅上節目對談 柯P要求換人？
- 跨年捷運人潮 較去年多！
- 《老夫子》漫畫家 93歲王家禧辭世
- 破壞穀倉美感 池上火車站屋頂電塔拆除
- 明星少將怕外遇曝光離婚 為辦貸款假結婚
- 嘉市夜市提款機旁 變垃圾堆
- 桃竹苗四縣市健保給付 今年每人增1200元
- 綠議會黨團3長交接 賴清德盼共推市政
- 完全執政在即 國會共和黨下「馬」威
- 網購貪便宜 花5千買iPhon6變塑膠打火機
- 台灣神將入畫 左萱獲日本漫畫賞銅獎
- 怪獸強忍喪母痛 五月天淚憶獸媽
- 空運戰駒比機票貴 車手心痛買單
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- 潮牌設計展 突顯個性堅持
- 利菁收視開紅盤 打趴《18歲》
- 桃竹苗四縣市健保給付 每人增1200元
- 自由廣場》「全球少見的」台日關係 還缺一味
- 阿妹烏托邦2.0 8月轉戰高雄 － 三天三夜解禁 帶領全場跳起來
- 冒險治療 助迷途羔羊重返正途
- 違停嗆警「王八蛋」 男遭壓制反控警圍毆
- 《升格6年來》台南市府緊縮預算 平均年省7億
- 2017台北國際書展 回溯台灣閱讀好時光
- 挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願
- 車禍24小時內死亡人數 再創新低
- 李運慶太激動 黃薇渟脖子見紅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：改隸空軍前 飛指部先換將
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分