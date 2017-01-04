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盲目護航 民進黨違背過去堅持與價值

2017-01-04

記者曾韋禎／特稿

國會首度政黨輪替後，民進黨宣稱要在立院落實委員會中心主義。然而，民進黨在審查執政後的第一個總預算案，竟與以往如出一轍，委員會只是隨便審審，再於院會用個統刪案草草交代過去，讓預算審查過程充斥行禮如儀、表面工夫。

至為諷刺的是，民進黨在處理自己過去喊撤喊刪的單位預算時，儘管礙於憲政體制，尚無法徹底廢除考試院、監察院、省政府，人事費、退休金等法定支出也動不了，但至少過去聲討再三的協查研究費、監試費等，現在卻連個異議都沒有，分毫未動。

國民黨提案 重量不重質

不過國民黨的表現更令人不敢恭維。提案「重量不重質」，內容粗製濫造，在委員會完全禁不起考驗，三兩下就被執政黨所駁。只好依樣畫葫蘆，拿相同的東西繼續在院會濫竽充數。

這不是健康國會該有的景象。民進黨過去質疑的預算、組織，執政後就該積極督促行政機關進行調整、改善；而非因循舊規，屈就於現實，盲目護航預算過關。首次在野的國民黨，發揮的戰力遠不及當年的民進黨，無法取信於社會，連自己也說服不了。民進當然能好整以暇、肆無忌憚。

在政府資訊愈來愈公開的現在，確實預算能刪減空間也有限。不過還有許多預算項目顯然違背民進黨過去堅持的價值，就算刪不動，也該明確表達立場，闡明未來的改革目標。

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