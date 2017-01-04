臨會恐奮戰到小年夜
2017-01-04
〔記者曾韋禎、蕭婷方／台北報導〕為了力拚蔡英文政府上台後的第一個總預算案過關，立法院恐怕要奮戰到小年夜了。民進黨團已提案自明日起到廿六日召開臨時會，且於十六個上班日安排十二天的院會，以空出最餘裕的時間處理在野黨可能提出的上千項表決案，屆時恐上演總預算案的表決大戰。
民進黨團連署提案召開臨時會，先於今日進行朝野協商，擬於明日召開談話會，隨即在明日下午舉行首場院會。此次臨時會除處理一○六年度中央政府總預算案、考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案外，還包括「電業法修正草案」、「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」、「長期照顧服務法修正草案」、「證券交易稅條例增訂二之二條草案」、「教保人員服務條例修正草案」等法案。
民進黨團總召柯建銘呼籲，即使在過去八年的在野期間，民進黨從未惡意杯葛過總預算案。只有馬政府上台後的九十八年度中央政府總預算案，朝野共提一五六案為最，之後各年度總預算案的表決案數，都沒超過七十案，因朝野過去都能在理性對話、協商後，撤掉上百個提案，讓真正有意義的提案交付院會表決。
國民黨團書記長江啟臣則批評柯建銘，還沒召開臨時會就放話說國民黨團準備上千案要表決，「可能是壓力過大、亂講話」，民進黨團席次占多數，會期間卻排審許多爭議法案，拖延委員會時間，導致預算未能如期審竣。
時代力量黨團總召徐永明表示，希望在臨時會處理「公民投票法修正草案」、「促進轉型正義條例草案」、「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」。
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