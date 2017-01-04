今年度總預算初審 歲出僅刪0.086％
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院可能為了審查今年度中央政府總預算案，連開臨時會到小年夜。不過按立法院各委員會的審查結果，歲出預算原列一兆九九七九．九億元，竟只刪減十七．二億元，刪減率僅○．○八六％；除國安會、公平會等九個單位預算「一毛未刪」，民進黨過去認為該裁廢的考試院、監察院等單位預算，刪減率都非常低。若按此三讀，將是近十年刪減幅度次低的總預算案。
過去十年的總預算案，刪減數最多為一○二年度的三七○億元，刪減率達一．九％；當年因民進黨立委管碧玲揭露軍公教年終慰問金的不合理處，並於社會的高度支持下，大筆砍除月退所得二萬元以上的年慰金。其他年度的刪減數，再也沒超出二五○億元。
至於總統大選年的總預算案，朝野政黨都在可能執政的預期心態下，對總預算案「手下留情」。九十七年度僅刪一三六億元，刪減率僅○．八％；一○一年度更僅刪一．三億元，刪減率低至○．○○七％，創下史上最低紀錄。相較之下，一○五年刪減二二二億元，刪減率達一．一一％，已是近期大選年之最了。
國安會、公平會等九單位一毛未刪
民進黨首度完全執政的一○六年度總預算案，雖各委員會的審查進度嚴重落後，但總刪減數僅十七．二億元，刪減率○．○八六％，若最後按此審查結果完成三讀，將是近十年來，刪減幅度第二低的總預算案。
進一步比較，共有國安會、國史館、公平會等九個單位預算「一毛未刪」。民進黨過去認為該裁廢的考試院、監察院、蒙藏會、台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府等單位預算，刪減率都非常低；僅省諮議會的六千八百萬元刪四百萬元，刪減率五．八六％；福建省政府九千萬元預算刪減五五○萬元，刪減率六．○八％；台灣省政府一億二九○四萬元預算刪減二二八萬元，刪減率一．七六％。
其餘單位的刪減率連一％都不到。蒙藏會一億一五九三萬元預算僅刪六十萬元，刪減率○．五一八％；監察院廿一億五三七八萬元僅刪三二五萬元，刪減率○．一五％；考試院二七八億四三四七萬元更僅刪七十一萬元，刪減率○．○○三％。
而立法院自己的預算共卅四億九○五九萬元，結果也僅小刪一四七萬元，刪減率○．○四二二％。
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