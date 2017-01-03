中市總預算刪2.08％、39億 雙創新高

2017-01-03

六都唯一未審完 北市將拖到月中

〔地方中心記者／綜合報導〕全國六都一○六年度總預算暨附屬單位預算，除台北市無法在去年底會期三讀通過，拖到一月中再議，已通過的五都總預算暨附屬單位預算，規模達七五○○多億元。已通過的五都中，台中市刪減二．○八％、近卅九億二九○○萬元，刪減金額及幅度均創下中市紀錄。

台中市送出的總預算暨附屬單位預算規模原為一八八八億二九○○萬元，市議會刪減後，通過一八四九億元。

新北增債冠六都 預算只刪2％

北市府提出的一○六度總預算，歲入計列一六○八．一億元、歲出一六六八．六一億元。由於議會審查步調緩慢，總預算去年底無法三讀通過。市長柯文哲拜會議員時，還提議「以後先審預算再總質詢」，避免浪費時間。

審計部去年公布一○四年度直轄市決算審核結果年報指出，從一○○至一○四年度四年間，新北市公共債務未償餘額，增加五六四億餘元，增幅八十四．九四％，居六都之冠。

不過，新北一○六年度總預算案總預算刪減比率僅二％，市府原編列歲出預算一五九五億餘元，刪減卅二．○九億元，修正後歲出預算約一五六三億元。

桃園市總預算 首度突破千億

民進黨團總召張瑞山表示，最大筆刪除預算為工務局挹注新北公共建設用地基金廿億元。

桃園市是六都中最早通過一○六年度總預算的，金額首度突破一千億元大關，三讀後的預算數（含附屬單位預算）是一四五八．九億元，刪除八．三四億元，刪除率僅○．五七％。

桃市議會藍營席次剛好過半，但在民進黨籍市長鄭文燦「積極溝通」下，很多一、二讀被刪除或保留預算，最後透過政黨協商恢復，還引爆藍營「刪預算不夠團結」的內訌。儘管如此，刪除○．五七％的預算，已創下十五年來新高。

年年演拖延戲碼 南市僅刪80萬

南市一○六年度預算審議，議會朝野陣營攻防，不脫往年「拖延戲碼」，最後總預算歲出編列一一八八．二億元 （本預算七九八．五億元加基金三八九．七億元），僅刪減八十萬二千元，幾乎全數通過，定期會「波濤洶湧、安然度過 」。

高市原編列歲出一二八九億元，連同附屬單位支出共編列一四六二．四億元，最終審定為一四六一億元，刪減一．五億元，刪幅約○．一％。