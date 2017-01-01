一週大事（12月25日至12月31日）

2017-01-01

國內：

●中國遼寧號航艦編隊到西太平洋首次開展遠海訓練，二十五日貼近台灣東南海域航行，空軍除派出F-16警戒，也派RF-16進行偵照任務。

●日本「公益財團法人交流協會」二十八日宣布，自今年起正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，台灣外交部表示歡迎。

●桃園機場捷運在設計規劃二十年後，於三十日完成履勘作業，交通部預計在春節前發出營運許可。

國外：

●俄羅斯Tu-154軍機在二十五日飛往敘利亞途中墜毀於黑海，機上九十二人全數罹難，包括亞歷山德羅夫紅旗歌舞團六十四名成員。

●在俄羅斯與土耳其居間安排下，敘利亞政府軍二十九日宣布，自午夜起中止一切軍事行動。政府軍與反抗軍預定在哈薩克首都阿斯塔納展開和平談判。

●美國總統歐巴馬二十九日下令，驅逐三十五名俄羅斯外交及情報人員，以懲罰俄發動駭客干預美國總統大選。