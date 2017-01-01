星期專論》世界史上最大的竊盜

2017-01-01

◎王景弘

過去四十幾年，美國與中國的關係歷經共同對付北極熊的蜜月「同床同夢」，天安門事件及蘇聯解體後的「同床異夢」，到胡錦濤「和平崛起」與中國威脅論，習近平擴張主義的「中國夢」，雙方已經到分床噩夢連連的時代。

美中關係 同床同夢變成噩夢

尼克森勾搭中國，並非因為雙方有「共同理想」，而是因為同受蘇聯威脅，彼此有制俄的「共同利益」。在天安門事件發生之前，他已預言，基於共同恐懼的關係，會因為恐懼消失而改變；美中關係要能持續，雙方必須建立堅強的經貿關係。

在美國政壇以反共揚名的尼克森，便以「共同利益」為藉口，對兩個共黨強權作差別待遇，進行聯中制俄的權謀，但他並沒有看清共產黨的本性，和中國人的義和團與「天朝」心態。

中共取得政權，美國遲遲不予承認，經尼克森破冰，打開中國之門，美國各界對中國都存浪漫幻想。反蘇派歡迎制俄；自由派期望藉此改變中國，使它脫離共產集團；共和黨保守派雖有異議，但也有人渴盼中國市場的利益。

他們對中國的錯誤認知、高度期待改變中國的美夢，因為中國過去幾年對內壓制、對外擴張，企圖打破戰後秩序而告破滅。

從尼克森、福特到卡特與中國關係正常化的蜜月期，毛、周、鄧與美方的會談最常說「中國人說話算話」，中國是窮國、弱國，需要發展經濟，不會稱霸；美、日、歐應該增強軍力，共同對付蘇聯霸權。事實證明那只是欺敵、誘美國上鉤的手段。

雙重標準 美決策怕得罪中國

尼克森的馬前卒季辛吉，聽中國假話聽多了，自命是「中國通」，體貼中國受列強「百年羞辱」，對外力干預特別敏感，而中國領導人沒有安全感，怕亂，怕外力藉民主、人權改變中國政權，因此，為了制俄，他以雙重標準優待中國，怕得罪中國，這種心態支配美國決策近半世紀。

即使在蘇聯解體之後，中國與俄國修好，美國處理最惠國待遇、世界貿易組織、世界銀行和國際貨幣基金入會，都支持中國而排斥俄羅斯。美國幻想把中國納入國際經濟體系，做為負責任的成員，接受共同遊戲規則，強化雙方經濟貿易關係。

但中國對內不行民主法治，對外有「天朝」心態，傾向破壞規則，而不是遵守規則；它的經濟改革不是市場經濟，而是國家資本主義，以政府政策操控，進行不公平競爭，賺取鉅額貿易順差，並藉此大舉建軍，煽動民族主義，吹噓「和平崛起」與「中國夢」，開始強力挑戰戰後國際秩序。

被中愚弄 親中學者幡然悔悟

中國強取豪奪的經貿政策，以霸權導向的外交政策，在這個世紀初開始引發中國威脅論，一向親中國的藍普頓（David Lampton）出版「同床異夢」，譚若思（Ross Terrill）出版「新中國帝國」，章家敦（Gordon Chang）論述中國即將來臨的崩敗，沈大偉（David Shambaugh）立論中國體制開始走向瓦解，白邦瑞（Michael Pillsbury）承認被中國愚弄，論述中國欺敵，以「百年馬拉松」隱藏要超越美國、稱霸世界的圖謀，和潘文（John Pomfret）論述美國屈從中國的政策，中國並未互惠回報。

中國作為 川普兩度嗆聲竊盜

歐巴馬政府雖明知中國趁美國陷入中東困境，在東亞、東南亞及南海凸顯的野心，而有重新平衡亞洲之議，卻難脫中國思想史大師余英時所說，過去幾十年美國「怕得罪中國、怕中國人生氣」的病態心理，而川普開始去除這種心理障礙。

川普痛恨中國不守規矩，在「全球化」中搶美國就業機會，他同意納瓦洛（Peter Narvaro，新任白宮經濟顧問）的分析，批判中國操控人民幣，補助出口和限制進口的惡行，在競選中指控中國的作為是「世界史上最大的竊盜」。連同嗆聲中國在公海劫奪美國無人潛水器，川普已兩度以「竊盜」定位中國的作為。

尼克森要以經濟關係建構共同利益，但中國卻貪婪成「竊盜」，這代表兩層意義：第一，靠竊盜行為「崛起」，只證明本質的脆弱，中國最近嚴控外資撤離及匯款額度，更凸顯其泡沫經濟危機。

對付竊盜 手段只有抓賊防賊

第二，對付「竊盜」，手段只有抓賊與防賊，而不是怕賊。川普能揚棄怕賊的心理，不惜經濟戰，也不怕軍備競賽，以抓賊與防賊的態度對付中國，可能逼中國現出原形，走向蘇聯式的變革。

（作者王景弘，資深新聞工作者）