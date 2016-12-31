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前國台辦副主任龔清概 涉受賄被起訴

2016-12-31

〔記者施曉光／台北報導〕中國最高人民檢察院官網昨日公布，河南檢察機關依涉嫌受賄案，將前中共中央台辦、國台辦副主任龔清概提起公訴。

據起訴內容，龔清概被控利用擔任福建省晉江市人民政府市長、中共晉江市委書記、福建省南平市人民政府市長、中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會書記兼管理委員會主任等職務之便，為他人謀取利益，索取收受鉅額財物。中共中央紀律檢查委員會與中國監察部四月曾公布龔清概遭開除黨籍與公職，並指龔「嚴重違反政治紀律，長期搞迷信活動」，「嚴重違反廉潔紀律」、「搞錢色交易」。該案經中國最高人民檢察院指定河南省人民檢察院偵查終結後，移送河南省安陽市人民檢察院審查後，向安陽市中級人民法院提起公訴。

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