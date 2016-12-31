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諷金溥聰下流胚 馮光遠判罰5千元定讞

2016-12-31

〔記者楊國文／台北報導〕前國安會秘書長金溥聰不滿作家馮光遠去年在臉書指金是「混蛋、爛咖、下流胚」，並寫文章以「法院認證的男妓」等話揶揄金，而自訴馮涉公然侮辱等罪，一審判馮無罪，但高等法院認為，馮所為「下流胚」等話，屬謾罵、嘲弄，昨依公然侮辱罪改判馮罰金五千元定讞，可易服勞役五天抵充，至於「法院認證的男妓」等話，乃馮針對公益性的相關評論，仍維持無罪。

「法院認證男妓」 維持無罪

全案源於金溥聰不滿馮光遠指他與前總統馬英九有「特殊性關係」等話，控告馮光遠誹謗，高院去年三月判馮光遠無罪確定，民事部分，高院去年十月判馮光遠應賠償一百萬元及登報道歉，已上訴最高法院審理中。

馮光遠得知該「特殊性關係」案獲判無罪後，在臉書貼文「特殊性關係」、「男妓」與「法院認證男妓」等語，同年九月再貼文指金溥聰為「混蛋、爛咖、下流胚」。金溥聰不滿，自訴馮光遠涉公然侮辱、加重誹謗罪。

一審判馮光遠無罪，金上訴高等法院。高院認為，馮光遠以「混蛋、爛咖、下流胚」等語形容金，不僅用語不雅，也無具體事實做根據，屬抽象的謾罵、嘲弄，構成公然侮辱罪，昨改判罰金五千元定讞。

至於馮光遠另以「法院認證的男妓」等文字形容金溥聰，高院認為雖為負面用語，但全文脈絡是評論金擔任駐美代表和多項政府公職適任與否，審酌馮評論之事具有「公益性」，馮所為屬言論自由範疇，故此部分仍判無罪。

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