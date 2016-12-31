接海基會秘書長 柯承亨：兩岸需要新共識

2016-12-31

〔記者施曉光／台北報導〕由於兼任海基會副董事長與秘書長的陸委會副主委張天欽請辭，海基會昨召開臨時董監事聯席會議，通過由前國防部副部長柯承亨接任副董事長兼秘書長。面對媒體要求評論二○一七年的兩岸關係情勢，柯承亨表示，兩岸關係在早年對抗的情況更厲害，雙方總是要溝通、協調。

對於中國學者建議兩岸可以尋求建立新共識，柯承亨說，相信陸委會、國安會一定有在做一些研究規劃，兩岸其實是需要有一些新共識，以前沒有「九二共識」之前，一樣也要協商，因此兩岸還是要多溝通、交流與協商。

習近平 政協茶話會重提九二共識

不過，中國國家主席習近平昨天在全國政協新年茶話會上，談到二○一七年兩岸關係，他表示，「要堅持『九二共識』共同政治基礎」，推動兩岸經濟社會融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而不懈努力 。

習近平也評析二○一六年表示，「堅持『九二共識』共同政治基礎，努力維護台海和平穩定」，並全面貫徹「一國兩制」方針，保持港澳繁榮穩定。

此外，海基會昨通過金管會副主委鄭貞茂、中華電信董事長鄭優任新董事。