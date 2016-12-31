蔡出訪過境美國…是否晤川普團隊引關注

2016-12-31

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文將於一○六年一月七日出訪中美洲友邦，蔡川通話後，外界也關注出訪途中過境美國是否會與川普團隊見面。對此，總統府發言人黃重諺昨天未正面回應，僅表示根據台美默契和慣例，已經把可以透露的資訊都揭露了。去程、回程分別過境美國休士頓和舊金山。

出訪過境休士頓、舊金山

美國在台協會發言人蘇阿麗表示，蔡總統過境美國屬私人和非官方行程，美國在台協會主席莫健將在美國休士頓、舊金山與蔡總統會晤致意。

蘇阿麗強調，蔡英文過境美國是基於長久以來的慣例，也符合美國與台灣間非官方關係的性質，美國基於中美三公報與「台灣關係法」所做成的「一中政策」沒有任何改變。

熟悉對外事務人士透露，我國與美方通常有默契，過境地點都在出發前十日左右公布，蔡總統將在一月七日至十五日展開「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。

黃重諺說，訪團去程將在美國時間一月七日上午九時卅分抵達休士頓喬治布希洲際機場，在八日下午一時十五分離開休士頓。回程將在十三日晚間九時抵達舊金山國際機場，十四日下午四時離開舊金山。整個代表團，包含媒體記者約一百五十人左右，本次搭乘長榮航空專機前往。

黃重諺說，依照慣例，過境美國城市會安排僑宴和相關產業參訪，安排休士頓和舊金山過境，是考慮到前往友邦行程上比較方便。

有外媒報導蔡英文過境期間可能與美國總統當選人川普會晤，總統府表示，沒有聽說這樣的訊息。