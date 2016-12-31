頭一遭！府春聯賀詞 引用台灣文學

2016-12-31

為迎接「雞」年到來，總統府特別印製賀歲春聯及紅包袋，於一○六年元旦開始發送。總統府發言人黃重諺表示，春聯印有「自自冉冉 歡喜新春」賀詞，靈感是來自於台灣新文學之父賴和於一九一五年創作漢詩「乙卯元旦書懷」。這也是第一次，總統府印製的春聯文字取自台灣文學。（圖：記者張嘉明，文：記者蘇芳禾）