視導陸軍六○一旅 蔡：肯定國軍捍衛國家能力
2016-12-31
〔記者李容萍／桃園報導〕中國「遼寧號」航空母艦貼近台灣東南海域，蔡英文總統昨在跨年前夕，到桃園市龍潭區的陸軍航空特戰指揮部六○一旅視察；軍方安排兩架阿帕契攻擊直升機展示換裝後的飛行訓練，進行三六○度空中盤旋、左右平行移動、低空俯衝等項目，蔡英文全程觀看後表示，看到官兵們精神抖擻、士氣高昂，這就是部隊精良訓練的成果，「非常好，請各位繼續保持！」
相較於前總統馬英九曾經戴著頭盔、登上阿帕契的駕駛艙拍照引發爭議，蔡英文未進入駕駛艙，她近距離參觀、聽取飛行員解說阿帕契性能，並對官兵精神講話。
六○一旅先前曾發生「阿帕契貴婦旅遊團」案，蔡英文表示，六○一旅是陸軍的菁英部隊，有一流的人才操作最先進的武器，捍衛國家安全，平常的訓練相當艱苦，但也就是這樣的訓練才能打造最堅強的戰力，社會的期待很高，民眾的期許確實是很大的壓力，「所以當表現不如預期時，責難相對會比較強烈」；她並說，「各位的責任重大，所以才來看看大家，看看大家的努力」。
蔡英文表示，陸軍是國軍的基礎，是嚇阻敵人侵犯、保護國土安全的堅實戰力，在遭逢天災人禍時，陸軍更是防護民眾生命財產安全的助力，每次救災中的表現都讓人有目共睹，「災難在哪裡，陸軍就在哪裡，只要看到各位，人民就會安心」，在過去一年派出九萬人次救災，獲得社會肯定。
蔡英文感謝全體國軍廿四小時全年無休、守護國家安全，總統與官兵合影後再轉往營區餐廳致贈加菜金，與官兵閒話家常、共吃便當午餐。
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