日台交流協會明正名》本土社團：應順勢全面正名台灣
2016-12-31
〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本對台窗口「公益財團法人交流協會」將在明年元旦改名為「日本台灣交流協會」，台灣社等本土社團昨召開記者會，呼籲政府應順著這波潮流，推動駐外機構、公司、地名、路名等「台灣」正名運動，讓世界更認識台灣，並成為正常國家。
台灣社社長張葉森表示，台灣已在國際社會消失多年，卻因「蔡川通話」躍上國際新聞頭條達二週之久，美國總統當選人川普更稱總統蔡英文為「台灣總統」。日本也宣布將「公益財團法人交流協會」更名為「日本台灣交流協會」，也是為台灣正名的案例。既然如此，台灣人怎可不為自己正名？應該順應此潮流，推動台灣各項正名運動。
中社：華航更名「台灣航空」、中油正名「台油」
台灣中社社長林恆立進一步建議，除駐外機構、路名等正名工作，政府應進一步更動具強烈意識形態的名稱，例如，中華航空更名為「台灣航空」、中油更名為「台油」等。
台灣南社副社長張順發表示，台灣現今只能用「中華台北」名義參與國際，「我們不禁要問，台灣人是已經麻木、習慣，還是認命接受『中華台北』的偽國號？」呼籲新政府實現對台灣人民的承諾，讓台灣變成正常、獨立國家，讓台灣人有尊嚴。
北社：外交部應把「華」字改「台」字
台灣北社也發佈新聞稿表示，外交部應把所有對外使用的「華」字改成「台」字，若外交部長李大維不願意為台灣應有的國際地位和權益力爭，「就應該換個有意願為台灣地位和權益力爭的人來做。」
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