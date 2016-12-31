新年新希望 洪秀柱：揮別噩夢的2016

2016-12-31

〔記者施曉光／台北報導〕二○一七年即將來臨，國民黨主席洪秀柱昨天到銘傳大學演講受訪時，面對媒體詢問對二○一七年有無新希望？她說，希望「揮別噩夢的二○一六」，迎接二○一七，國民黨有新氣象，台灣的命運能有所改變。

媒體追問，為何二○一六是噩夢？她反問：「怎麼不是噩夢，二○一六對國民黨而言是大噩夢，這還需要我解釋！」她也在演說時說，二○一六年的關鍵字，對國民黨與人民來說，當然是「苦」，希望明年是「轉」。

媒體詢問黨內質疑在她領導下，國民黨面臨「新黨化」，洪秀柱回應，這個話從以前就有，但她擔任黨主席以來，黨員不但沒有流失，反而很多人紛紛進來，相關說法就當作「參考」，既然黨內有疑慮，她會自我檢討，想想如何讓黨更加茁壯。

至於黨內有人點名立委江啟臣參選黨魁，洪秀柱說，這是好事，不要讓外界覺得國民黨沒有人才，但她也強調，被點名還不算數，要當事人有熱誠，願意出來承擔，最終結果讓黨員作選擇。

對於學生詢問，主席任內最大的難關為何，洪秀柱表示，就是「巧婦難為無米之炊」，她說，李登輝擔任主席時，是國民黨最有錢的時代，但讓她最生氣的是，當時居然連黨工退休準備金都沒提撥，而從李登輝傳到連戰時，宣稱有八百多億元，但連戰很生氣，其中有多達四百多億元的呆帳，直到馬英九時代，監察院徹查黨產後，所有該還、該放棄、該捐的，都已經全部處理完畢，朱立倫時代還追加放棄黨產，因此她接手的時候已經很悽慘。

中生讚促統 洪：不要害死我

在演講Ｑ＆Ａ階段，一名中國大陸交換生稱讚她「促進兩岸和諧與統一」，洪立刻說「你不要害死我」，但隨即又說她不怕，「我被別人戴帽子戴習慣了」。

洪秀柱也指出，她肯定前總統馬英九執政時代的兩岸主權互不承認、治權互不否認，不統、不獨、不武的維持現狀，但這已完成「階段性任務」，兩岸關係不能永遠停滯在這種狀態，她要把馬英九的「不、不、不」，改為「承認、承認、承認」。

洪秀柱說，過去馬英九與中國大陸來往永遠是只經濟不政治，只談容易不談難，兩岸不可能永遠只經不政，不能老是不進入難的部分，應該往前跨一步，這也就是國民黨十九全通過和平政綱的原因，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性。

洪秀柱強調，國民黨不強調自己的核心價值太久了，又沒有強而有力的論述，國民黨十幾年來自己退縮兩岸政策立場，未來要為年輕人找出有希望的舞台，搞好兩岸關係。