新聞內幕》馬金勸郝… 不退

2016-12-31

記者鄒景雯／特稿

王金平昨天被國會記者拉著縱論國民黨內群雄並起，誰都不得罪的這位前議長，一句話說溜嘴，稱吳敦義「最好」，這是其心底的主觀認定，因為幾個競逐者比較起來，王相信吳會是民進黨比較頭痛的對手。不過，王金平漏網沒說的是客觀情勢，吳敦義在當前國民黨特殊的黨員結構下，有其先天的無奈，因此披掛上陣的機率已是三人中最低的。

洪秀柱拔掉假髮，宣示背水一戰、絕不退讓，國民黨的男人立即急成一團。因為洪秀柱藉由「洪習會」取得北京的光環，有助於凝固黨內基教派票源，已經翻轉了其為最不具政治實力的弱勢，因此，除非吳郝完成整合，否則難以撼動洪秀柱為現任主席、掌握遊戲規則的既成格局。

據此，國民黨知情人士透露，馬金方面近期已找過郝龍斌懇談，希望他支持吳敦義以集中票源，但為郝龍斌所拒。馬金方面甚至進而表明，如果吳敦義不參選，馬英九有可能親自下場、回鍋競選，沒想到郝龍斌不但堅持到底，還神回：「馬英九選不上。」

馬金方面鎩羽而歸後，吳敦義的局面因而複雜起來。一名支持吳敦義的朋友，當面為他分析了三項不利因素：一是時不我予，上次，也就是今年初國民黨敗選之初、朱立倫交棒當時，黨內相當力量支持吳敦義角逐主席，吳敦義沒有積極加以掌握，已錯失了關鍵機會；二是馬金代理人的標籤難除，這對號召新黨員不利；三是黃復興的鐵票，在洪郝瓜分下，吳基本上拿不到。對於這三點分析，據稱吳敦義頗有同感，故其動向，相對比較，日來確實已陷入最模糊的狀態。

倒是被郝龍斌評為選不上的馬英九，最近似乎有那麼一點冷灶準備重新點火的試探，一名卸任元首，又已政權易手，竟要參加總統府前的元旦升旗，堪稱前無古人之舉。光是想到當天他會不會自己跑到第一排去爭輝？就夠令人發噓的了。