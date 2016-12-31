下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選

2016-12-31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席選舉將提前到明年五月改選，黨內多方有意角逐黨魁，國民黨立委王金平昨受訪表示，吳敦義當然是「最好」的人選。其他黨籍立委則呼籲，明年一月廿日前先辦政策辯論，想選的人要盡早表態。

王金平說，這幾個月來，吳敦義邀他聚餐兩三次，平常雙方沒在聯絡，見面時吳沒說要參選，感覺吳的考慮較多，「因為他的經歷和高度，當然要慎重考慮。」

郝龍斌是「很好」人選

王指出，吳敦義當然是「最好」的人選，大家都期待吳來做，若能公平競選，出來選也符合眾人期待。郝龍斌也是「很好」的人選，郝有來看過他幾次，沒明確提過要選，「沒有要選不要選，也沒有誰幫誰的問題。」

洪秀柱是「好的」領導

對於黨主席洪秀柱有意連任，王認為，洪也是「好的」領導、值得稱讚，但希望黨內人士能分辨是非、是非分明，國民黨不能用義和團式做法處理爭議，要讓人民感覺理性，黨才能有更好的未來。

江啟臣是可期待的未來領導

針對立院國民黨團總召廖國棟點名立委江啟臣參選，王金平也說，江學經歷很好，是可以期待的未來領導，但馬上要選，須考量時間是否來得及，讓社會看見中生代參選則是好做法。

「要選就趕快喊聲！」國民黨立委賴士葆說，台灣已進入民主深化時代，想參選就趕緊表態，不要在等人黃袍加身，沒有萬人擁戴那回事，參選人要告訴黨員，如何讓國民黨起死回生。

賴士葆強調，國民黨要接地氣，「爭取台灣人認同，而不是整天巴望著中國」，黨中央明年一月廿日前應舉行政策辯論，要一中同表或一中各表？如何爭取年輕人認同，全部講清楚，還在算計選舉的人都不必支持。

立委江啟臣指出，贊成政策辯論表達理念，讓社會和民眾知道多元想法，此外，國民黨員結構與社會並不一致，黨的組織要更貼近社會組成樣態，才不會出現偏差，自己現在真的沒有考慮參選。