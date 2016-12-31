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特偵組熄燈 顏大和：依依不捨

2016-12-31

〔記者謝君臨／台北報導〕最高檢察署特別偵查組將在明天走入歷史，檢察總長顏大和昨說，對於特偵組將裁撤感到依依不捨，因為人總是有感情的，畢竟在這裡投注了大量的精力與時間，目前特偵組已無未結案件，不是簽結，就是發交台北、台中及台南地檢署接續偵查。

在吹熄燈號前，特偵組特別開放媒體參觀，特偵組主任郭文東帶著媒體進入特偵組，參觀偵查庭、偵訊室、檢察官辦公室等區域，他強調，特偵組並不神秘，擁有兩間偵查庭，十間偵訊室，以及十五間檢察官辦公室。

郭文東表示，為了紀念特偵組走入歷史，同仁還自掏腰包製作「最高檢特偵組SID2014～2016」徽章，SID是特別偵查組的英文縮寫。

顏大和表示，他從一百零三年五月八日上任後，除非出差，否則每週一定會到特偵組一次，鼓勵檢察官，強調案件「該怎麼辦就怎麼辦」，他昨天下午最後一次與檢察官開會，也是話別，對於特偵組將於明年元旦走入歷史，他感到依依不捨。

顏大和指出，特偵組目前已無未結案件，案件不是簽結，就是發交台北、台中及台南地檢署，大部分是他字案或是司法互助案件；其中另有五件行政首長的特別費案件，處分不起訴後也發交台北地檢署，後續將交由北檢處理再議程序，未來特偵組四樓將由北檢接手使用，五樓則將成立行政院防制洗錢聯合辦公室。

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  • 檢察總長顏大和昨說，對於特偵組將裁撤感到依依不捨。（記者謝君臨攝）

    檢察總長顏大和昨說，對於特偵組將裁撤感到依依不捨。（記者謝君臨攝）

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