特勤因公傷殘納醫療照護 三讀通過
2016-12-31
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局特勤中心教官郭耿宏去年在實彈射擊訓練時，遭學員誤擊癱瘓，卻面臨遭追討看護費的困境。為此，立法院院會昨三讀通過「特種勤務條例修正案」，增訂特勤人員執行特種勤務時，如遭暴力或意外危害，導致全殘、半殘者，應給予醫療照護、安置就養、子女教養。且該條款回溯至去年一月一日起適用，條文修正施行前的已支出費用，將核實給予。
特勤中心去年發生一起實彈射擊訓練意外，一名學員實施實彈射擊時，意外擊傷擔任教官的中校訓練組長郭耿宏，導致郭耿宏全身癱瘓。
不過，現行「特種勤務條例」並無看護補助條款，郭耿宏的看護費恐遭國安局追討。因此，王定宇、羅致政等多位立委在本會期提出「特種勤務條例修正草案」，立院外交及國防委員會前天初審通過後，即火速排入院會議程，並在昨天完成三讀程序。
特種勤務條例修正案明訂，特勤及特勤編組人員因特種勤務全殘、半殘者，應給予醫療照護安置就養，並教養其子女至成年或大學畢業。也因此次修法納入「回溯條款」，明訂新制回溯至去年一月一日起適用，如條文修正、施行前的已支付費用，政府將核實給予，因此，郭耿宏將可享新制上路後的權益。
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