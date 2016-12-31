| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

今年度國營事業預算 年終才三讀

2016-12-31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院院會昨趕在本會期最後一天，三讀通過「一○五年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，國營事業預算部分，立院決議增列稅前淨利（盈餘）約卅九億三九四○萬元。

總支出砍三三三○億 增列盈餘卅九億

依「預算法」規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立院議決。但國營事業及非營業基金預算依例會在下個年度的六月前審竣；因此，一○五年度的國營事業及非營業基金預算拖至一○五年十二月底才完成三讀，已延遲半年。

立院原定七月召開的第一會期臨時會通過國營事業預算案，因國民黨不滿「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」立法通過，在臨時會提出一千八百多件預算刪減案，不斷電表決廿九小時，直到議事人員暈倒才停止；當時臨時會未表決完的一二八二案，本會期經多次朝野協商，國民黨同意減少表決的提案數量，最後經本週兩次院會共表決二五二次，終在會期結束前完成三讀。

國營事業預算部分，原列營業總收入兩兆七一六六億三九五二萬元，營業總支出兩兆五○二八億六四○二萬元，稅後淨利約二一三七億七五五○萬元。

經審議，減列營業總收入三二九○億七四二○萬元，減列營業總支出（不含所得稅費用）三三三○億一三六一萬元，增列稅前淨利約卅九億三九四○萬元。

非營業部分，作業基金業務總支出減列四億四四八○萬元，債務基金用途減列一億九九三五萬元，特別收入基金用途減列卅九億元，資本計畫基金用途減列七百五十萬元。

廣告
  • 立法院本會期30日最後後一天，下午院會繼續表決105年度的國營事業預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左三）與國民黨立法院黨團總召廖國棟（左四）在場中交換意見。（記者廖振輝攝）

    立法院本會期30日最後後一天，下午院會繼續表決105年度的國營事業預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左三）與國民黨立法院黨團總召廖國棟（左四）在場中交換意見。（記者廖振輝攝）

  • 立法院本會期30日最後後一天，下午院會繼續表決105年度的國營事業預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左三）與國民黨立法院黨團總召廖國棟（左四）在場中交換意見。（記者廖振輝攝）

    立法院本會期30日最後後一天，下午院會繼續表決105年度的國營事業預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左三）與國民黨立法院黨團總召廖國棟（左四）在場中交換意見。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國營事業預算 立法院院會 總預算案 預算法
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：今年度國營事業預算 年終才三讀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.