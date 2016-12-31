今年度國營事業預算 年終才三讀

2016-12-31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院院會昨趕在本會期最後一天，三讀通過「一○五年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，國營事業預算部分，立院決議增列稅前淨利（盈餘）約卅九億三九四○萬元。

總支出砍三三三○億 增列盈餘卅九億

依「預算法」規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立院議決。但國營事業及非營業基金預算依例會在下個年度的六月前審竣；因此，一○五年度的國營事業及非營業基金預算拖至一○五年十二月底才完成三讀，已延遲半年。

立院原定七月召開的第一會期臨時會通過國營事業預算案，因國民黨不滿「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」立法通過，在臨時會提出一千八百多件預算刪減案，不斷電表決廿九小時，直到議事人員暈倒才停止；當時臨時會未表決完的一二八二案，本會期經多次朝野協商，國民黨同意減少表決的提案數量，最後經本週兩次院會共表決二五二次，終在會期結束前完成三讀。

國營事業預算部分，原列營業總收入兩兆七一六六億三九五二萬元，營業總支出兩兆五○二八億六四○二萬元，稅後淨利約二一三七億七五五○萬元。

經審議，減列營業總收入三二九○億七四二○萬元，減列營業總支出（不含所得稅費用）三三三○億一三六一萬元，增列稅前淨利約卅九億三九四○萬元。

非營業部分，作業基金業務總支出減列四億四四八○萬元，債務基金用途減列一億九九三五萬元，特別收入基金用途減列卅九億元，資本計畫基金用途減列七百五十萬元。