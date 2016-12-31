拚總預算過關 立院臨會恐開至小年夜
2016-12-31
〔記者曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕第九屆立法院第二會期昨如期在今年最後一個上班日休會。但因一○六年度中央政府總預算案尚未三讀通過，立法院民進黨團已敲定於下週召開臨時會，除非能提前完成審查，否則就要加班到小年夜。
元月5日至26日召開臨時會
立法院長蘇嘉全昨在議事結束後表示，本會期總共通過一百廿項議案，包括九十三項法律案、七項預決算案、兩項人事同意權案，以及十八項其他議案。他以第七、八屆同期各通過一一○案、九十二案為例指出，新國會的議事效率明顯倍數提升。
不過立法院才在昨天三讀通過一○五年度國營事業預算案，無暇處理一○六年度中央政府總預算案，必須加開臨時會。
民進黨團已決定，將於一月五日召開談話會，當天下午就召開臨時會，直到一月廿六日為止，只要能處理完總預算案就提前結束臨時會議程。
國民黨嗆已備妥四千個提案
民進黨團總召柯建銘指出，臨時會非常單純，只處理法定的總預算案、考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案，其他都是攸關民生或有急迫性的「電業法修正草案」、「教保人員服務條例修正草案」、「長期照顧服務法修正草案」、「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」。
國民黨團總召廖國棟對此表示，若民進黨團想拉長時間，國民黨團也有四千個預算刪減、凍結提案，「看他們要怎樣表（決）！」
時代力量黨團總召徐永明則向國民黨團喊話，希望預算案實質審查，不是用投票來對抗。他認為，臨時會應該針對重大議題，新國會議事效率有待檢討。
親民黨團總召李鴻鈞反對臨時會常態化，他批評，審查總預算案是法定會期首要之務，結果民進黨團在法定會期提出爭議性法案，國民黨團則以冗長表決進行杯葛，這是很不好的現象。
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