助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月
2016-12-30
〔記者項程鎮、黃明堂／綜合報導〕國民黨籍台東縣長黃健庭，被控擔任立委期間收受藥商回扣，關說退輔會將特定藥品列為榮民醫院常備用藥，還遊說衛生署（衛福部前身）與健保局提高藥價，並提供發票讓業者報帳逃漏稅，高等法院昨天判決黃涉貪無罪，但黃提供發票讓業者逃漏稅部分，依違反商業會計法，判處五個月徒刑，得易科罰金十三萬五千元，還可上訴。
黃健庭：遺憾
黃健庭對判決發表書面聲明，對一、二審都判決涉嫌貪污部分無罪，表達感謝。但違反商業會計法部分，他認為自己代表接受二筆總數卅萬元之捐贈，並將之捐予公職候選人及地方公益團體，均已依規定開立收據，沒有任何一分錢進入自己口袋，仍遭判決「幫助逃漏稅捐」，他深感冤屈、遺憾。
檢方指出，九十三年九月間，美時藥品透過黃健庭國會助理張瑞伯，請黃向退輔會關說，讓「飛得順」、「雅努麻」等藥品列入退輔會採購名單，黃藉機收受回扣二○八萬元，還以假發票、薪資單及交際費名目，讓對方逃漏稅。台中地檢署九十七年起訴黃健庭等人，涉犯貪污、圖利、商業會計法、稅捐稽徵法等罪，對黃健庭具體求刑十年。
地院一審認定黃健庭不構成貪污圖利罪，但協助逃漏稅違反商業會計法，判一年徒刑，減刑為六個月，可易科罰金十六萬二千元。二審貪污罪維持無罪，但違反商業會計法刑責仍成立，改判五個月徒刑、可易科罰金。
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