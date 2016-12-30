| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 政治

助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月

2016-12-30

〔記者項程鎮、黃明堂／綜合報導〕國民黨籍台東縣長黃健庭，被控擔任立委期間收受藥商回扣，關說退輔會將特定藥品列為榮民醫院常備用藥，還遊說衛生署（衛福部前身）與健保局提高藥價，並提供發票讓業者報帳逃漏稅，高等法院昨天判決黃涉貪無罪，但黃提供發票讓業者逃漏稅部分，依違反商業會計法，判處五個月徒刑，得易科罰金十三萬五千元，還可上訴。

黃健庭：遺憾

黃健庭對判決發表書面聲明，對一、二審都判決涉嫌貪污部分無罪，表達感謝。但違反商業會計法部分，他認為自己代表接受二筆總數卅萬元之捐贈，並將之捐予公職候選人及地方公益團體，均已依規定開立收據，沒有任何一分錢進入自己口袋，仍遭判決「幫助逃漏稅捐」，他深感冤屈、遺憾。

檢方指出，九十三年九月間，美時藥品透過黃健庭國會助理張瑞伯，請黃向退輔會關說，讓「飛得順」、「雅努麻」等藥品列入退輔會採購名單，黃藉機收受回扣二○八萬元，還以假發票、薪資單及交際費名目，讓對方逃漏稅。台中地檢署九十七年起訴黃健庭等人，涉犯貪污、圖利、商業會計法、稅捐稽徵法等罪，對黃健庭具體求刑十年。

地院一審認定黃健庭不構成貪污圖利罪，但協助逃漏稅違反商業會計法，判一年徒刑，減刑為六個月，可易科罰金十六萬二千元。二審貪污罪維持無罪，但違反商業會計法刑責仍成立，改判五個月徒刑、可易科罰金。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.