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中國政協委員隱匿身分闖關 被拒入境

2016-12-30

〔記者姚介修／桃園機場報導〕中國全國政協委員潘慶林（見圖，取自三立新聞）前天搭機來台，持入台證準備通過移民署證照查驗檯時，因隱匿黨政軍身分、資料填寫不實遭到拒絕入境，昨日並被遣返回中國。

昨已遣返回中國

潘慶林前天傍晚搭乘中國國際航空一八九班機，從北京抵達桃園機場，但通關時，因隱匿黨政軍身分，遭移民署拒絕入境，被留置在移民署辦公室內，等待昨日下午返回北京的班機。潘在搭機前抱怨台灣都給合法文件，為何被拒絕入境？還稱總統蔡英文為「蔡妹妹」。

據了解，潘慶林的入台證是由旅行社向我國在日本辦事處提出申請，當時他未據實填寫他的官方身分，導致抵台無法入境。

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  • 中國政協委員潘慶林（取自三立新聞）

    中國政協委員潘慶林（取自三立新聞）

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標題：中國政協委員隱匿身分闖關 被拒入境


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