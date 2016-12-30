廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過

2016-12-30

避免新黨化 應由中生代接班

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨中常會選制改選爭議、黨魁提前選紛擾，未因黨主席洪秀柱脫掉假髮道歉平息。立法院國民黨團總召廖國棟昨受訪指出，用技巧取大位難以服眾，「難怪有人說國民黨會新黨化」；他認為黨主席要由中生代接班，並點名立委江啟臣是適合接班人選。

不過，江啟臣受訪時低調表示，只要一到選舉很多人都會被點名，「現在、目前，我真的沒有想過這個問題」；面對近期黨內紛擾，他只說：「國民黨不要看過去，要看未來。」

廖國棟昨表示，黨中央反撲的過程極盡心機，小學生看了就知道在玩什麼，這是國民黨文化使然，「你用很多技巧，然後取得大位」，會令人難以信服，這樣的組織也很薄弱，難怪有人會說，最後國民黨會不會變成新黨化，那是許多人憂心的。

廖國棟認為，國民黨依然存在大老文化，希望能有中生代出來領導改變，現在年輕人幾乎不加入國民黨，黨員結構偏老，對黨而言是非常大危機，若讓中生代擔任領導人，或許是解救國民黨方法，有黨內大老認為江啟臣是適合人選。

楊鎮浯：世代交替 黨才能重生

「中生代來接我非常贊成！」國民黨立委楊鎮浯說，當年民進黨在谷底時，推出形象與傳統綠營不同的蔡英文揮別過去，國民黨都已慘敗、民調也低，選舉若還是老面孔在爭權奪利，外界怎麼想？由中生代領導才能重生，也告訴民眾國民黨真的要走不一樣的路。

國民黨立委林為洲指出，國民黨要學習成為一個民主政黨，而不是威權政黨，黨主席及中央決策都要「接地氣」，明年黨主席選舉要成為打破威權的第一次，黨中央也沒黨產可掌控地方，是脫胎換骨的好機會，應由中生代來當才能耳目一新。

林建議，黨主席選舉和初選制度都要符合民主程序，要學習民主程序、自由競爭，符合參選門檻資格的都歡迎來選，不要只有論資排輩的大老，江是中生代六年級，他來當象徵世代交替。

「支持江啟臣！」國民黨立委許毓仁說，黨團與黨中央溝通不良，國會出身的中生代出來當黨主席，將可改善此一情況，加上江處事做法開明，能接受多元意見，樂見他出馬角逐黨魁，中生代較有利百年政黨提出新價值。