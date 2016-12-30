廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
避免新黨化 應由中生代接班
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨中常會選制改選爭議、黨魁提前選紛擾，未因黨主席洪秀柱脫掉假髮道歉平息。立法院國民黨團總召廖國棟昨受訪指出，用技巧取大位難以服眾，「難怪有人說國民黨會新黨化」；他認為黨主席要由中生代接班，並點名立委江啟臣是適合接班人選。
不過，江啟臣受訪時低調表示，只要一到選舉很多人都會被點名，「現在、目前，我真的沒有想過這個問題」；面對近期黨內紛擾，他只說：「國民黨不要看過去，要看未來。」
廖國棟昨表示，黨中央反撲的過程極盡心機，小學生看了就知道在玩什麼，這是國民黨文化使然，「你用很多技巧，然後取得大位」，會令人難以信服，這樣的組織也很薄弱，難怪有人會說，最後國民黨會不會變成新黨化，那是許多人憂心的。
廖國棟認為，國民黨依然存在大老文化，希望能有中生代出來領導改變，現在年輕人幾乎不加入國民黨，黨員結構偏老，對黨而言是非常大危機，若讓中生代擔任領導人，或許是解救國民黨方法，有黨內大老認為江啟臣是適合人選。
楊鎮浯：世代交替 黨才能重生
「中生代來接我非常贊成！」國民黨立委楊鎮浯說，當年民進黨在谷底時，推出形象與傳統綠營不同的蔡英文揮別過去，國民黨都已慘敗、民調也低，選舉若還是老面孔在爭權奪利，外界怎麼想？由中生代領導才能重生，也告訴民眾國民黨真的要走不一樣的路。
國民黨立委林為洲指出，國民黨要學習成為一個民主政黨，而不是威權政黨，黨主席及中央決策都要「接地氣」，明年黨主席選舉要成為打破威權的第一次，黨中央也沒黨產可掌控地方，是脫胎換骨的好機會，應由中生代來當才能耳目一新。
林建議，黨主席選舉和初選制度都要符合民主程序，要學習民主程序、自由競爭，符合參選門檻資格的都歡迎來選，不要只有論資排輩的大老，江是中生代六年級，他來當象徵世代交替。
「支持江啟臣！」國民黨立委許毓仁說，黨團與黨中央溝通不良，國會出身的中生代出來當黨主席，將可改善此一情況，加上江處事做法開明，能接受多元意見，樂見他出馬角逐黨魁，中生代較有利百年政黨提出新價值。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權
- 《馬蓋先》小鮮肉吃香 稱霸2016收視
- 一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
- 忠旺控股海外囤鋁 計畫性逃離中國
- 西嶼二崁二興宮 重建落成
- 搶修劉啟祥故居 將變身美術館
- 退輔條例初審 退役官兵洩密 喪失榮民權益
- 大巨蛋展延經營案 北市府敗訴
- 南非首都市長受邀訪台 引發爭議
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 16秋冬，你需要一件有份量感海軍外套！
- 新北野外育樂協會︰是山友自揪團
- 豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan postpones hearings on food imports ban
- 豬肉攤加設冷藏櫃 六都明年試辦
- BV早春美色 優雅絢麗─經典Knot手拿包 派對耀眼 合身洋裝 修長細緻
- APP找代駕 沒職業駕照要罰
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 10年情緣結成正果 潘政琮低調完婚
- 嘉市明年公告土地現值 調漲3.11％
- 假川普祝壽 彭淮南說NO
- 台大希望入學上榜 彭于家、李采妍想回饋社會
- 嘉義清晨低溫13.4度 元旦假期可望好天氣
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》1
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 《超會賺台灣運動明星》戴資穎867萬 賞金后大勝李宗偉
- 初二內門吃辦桌 5大總鋪師上菜
- 光洋科明年1/3恢復買賣
- 強國學校規定10分鐘內出宿舍 學生推擠險釀人踩人
- 建中科學班收女生 踩煞車
- 自造教育中心 落腳新興國中
- 「三高」卡好玩 超值套票遊高屏澎
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT fears split if Hung re-elected
- 凱瑞籲停止屯墾 以總理:不想聽你說教
- 竹市》愛心食材平台 供應社區食堂
- 自由廣場》監委提名未爆彈
- 宜縣府推生鮮i-code 綠博先試辦
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
標題：廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email