村里長定位 葉俊榮：半年內提出規劃

2016-12-30

〔記者曾韋禎／台北報導〕數十年來定位不明的村里長，可望在半年內有解。內政部長葉俊榮表示，盼於半年內就村里長在法理上定位、職權內涵與保障提出完整規劃。

全國七千八百餘位村里長，既非領有俸給的公務員，也不算民意代表。立法院內政委員會昨審查「地方制度法第六十一條修正草案」，羅致政版擬對因公殉職、傷殘的村里長發撫卹金；趙天麟版擬發村里長年終工作獎金與因公殉職者撫卹金。

民進黨立委李俊俋指出，依「地方制度法」規範，村里長算是派出單位，協助鄉鎮市區公所處理公務，因此領取事務補助費，並非俸給。如要給予補助，應修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」。最重要的是，村里長的定位究竟為何？

葉俊榮形容，村里長是「負有公共任務的公職人員」，這是各國少見的制度。他表示，內政部已在全台召開四場公聽會，一月五日將與各縣市討論；希望能在半年內，就村里長的法理定位、職權內涵與保障做出完整規劃。他強調，內政部對此已有充分準備。

委員會最後通過臨時提案，要求內政部應於半年內召集相關單位，共商村里長增列因公殉職撫卹金及年終工作獎金等相關問題，並提出具體解決方案。