冷眼集》放任在野心態竄流 執政當然疲於奔命
2016-12-30
記者曾韋禎／特稿
立法院又要開臨時會了。民進黨首次完全執政的第九屆立法院，已連兩會期都要召開臨時會。第一會期的臨時會處理完「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，引爆國民黨團的報復性行動，杯葛一○五年度的國營事業預算案，一直拖到今天的第二會期休會日，才願意做最後的處理。
第二會期結束後又將召開臨時會，竟只為了處理法定的預算案與人事案，以及不具任何政治意涵的民生法案。究其因，除了國民黨團的消極抵抗、杯葛外，民進黨團與民進黨政府缺乏執政意識、喪失施政目標才是最大主因。
蔡政府在立法院第二會期所面對的種種紛爭，有哪項不是自己人捅出來的？紛擾近半年，幾乎虛耗整個黨團元氣的「勞動基準法修正案」，若非黨團勝選後得意忘形，就在毫無規劃、腹案下急於退回馬政府的「砍假令」，何以會弄到不可收拾？
擴大開放日本食品進口之議，早在馬政府任內就多次提出。民進黨團卻一再放任少數立委罔顧科學證據，強烈杯葛到底，執政後當然會自食惡果。婚姻平權之議，更因少數精英在毫無溝通下發動突襲，掀起社會的全面對立。
民進黨雖然完全執政，卻頻以在野心態助長民粹政治的甚囂塵上，部分政務官也在缺乏承擔與熱情下，難以掌控執政後所浮現的政治危機，兼以人事更迭的暗流不斷被刻意炒作，在在讓支持者選擇冷漠，不願挺身相護。
待民進黨發現這一連串的執政危機，而由蔡英文總統親自站上第一線要重振旗鼓時，早已徒然喪失許多先機。
一個堪稱是做白工的會期就這樣過去了，種種教訓都應當成是學費。民進黨必須思考如何擺脫民粹政治的桎梏，誠實地面對台灣社會，擔起負責任的執政黨。
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