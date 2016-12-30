立院臨會拚6大案 林揆：速過總預算
民進黨團提案 下週二加開臨會
〔記者李欣芳、曾韋禎／台北報導〕立法院本會期將在月底結束，明年度中央政府總預算案與多項政院關切的法案仍卡在立法院，行政院長林全昨天與民進黨立委舉行便當會，決定由民進黨團提案明年一月三日加開臨時會到一月廿日，優先審議通過明年度中央政府總預算案、「長期照顧服務法修正草案」、「電業法修正草案」等六項法案。
林揆在便當會敲定立院臨時會要審議通過的六案為：一百零六年度中央政府總預算案、電業法修正草案、教保人員服務條例修正草案、長期照顧服務法修正草案、都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案、特種勤務條例修正草案。
林全稍早主持行政院院會時也表示，期待立法院未來加開臨時會，儘速完成中央政府總預算案審查，以利預算案的執行。
柯建銘：只處理總預算、民生法案
立法院民進黨團總召柯建銘指出，臨時會非常單純，只處理法定的預算案、人事案及民生法案。柯說，中央政府總預算案、考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案，都是立法院的法定義務，必須在臨時會完成審查。但一月五日將是各黨團的提案截止日，已沒多少天能處理，需好好與在野黨討論。
行政院發言人徐國勇昨轉述林揆便當會結論說，由於臨時會時間有限，經討論決定六個重大特定事項。首先是明年度中央政府總預算案，聽說在野黨會提出非常多刪減、凍結案，目前正在積極協商。其次是開放綠電自由化的「電業法修正草案」及「教保人員服務條例修正草案」，要讓教保員的介紹、改聘到其他縣市更方便。
徐國勇表示，長照服務法的修正是要調高遺贈稅與菸稅，做為長照特種基金的財源。至於政院昨通過的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，由於剛送立法院，臨時會要先召開委員會初審。
至於「特種勤務條例修正草案」，明訂特勤及特勤編組人員因特種勤務全殘、半殘者，給予醫療照護安置就養。徐國勇說，此案若在今天順利三讀通過，臨時會的議案就減為五案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權
- 《馬蓋先》小鮮肉吃香 稱霸2016收視
- 一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
- 忠旺控股海外囤鋁 計畫性逃離中國
- 西嶼二崁二興宮 重建落成
- 搶修劉啟祥故居 將變身美術館
- 退輔條例初審 退役官兵洩密 喪失榮民權益
- 大巨蛋展延經營案 北市府敗訴
- 南非首都市長受邀訪台 引發爭議
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 16秋冬，你需要一件有份量感海軍外套！
- 新北野外育樂協會︰是山友自揪團
- 豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan postpones hearings on food imports ban
- 豬肉攤加設冷藏櫃 六都明年試辦
- BV早春美色 優雅絢麗─經典Knot手拿包 派對耀眼 合身洋裝 修長細緻
- APP找代駕 沒職業駕照要罰
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 10年情緣結成正果 潘政琮低調完婚
- 嘉市明年公告土地現值 調漲3.11％
- 假川普祝壽 彭淮南說NO
- 台大希望入學上榜 彭于家、李采妍想回饋社會
- 嘉義清晨低溫13.4度 元旦假期可望好天氣
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》1
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 《超會賺台灣運動明星》戴資穎867萬 賞金后大勝李宗偉
- 初二內門吃辦桌 5大總鋪師上菜
- 光洋科明年1/3恢復買賣
- 強國學校規定10分鐘內出宿舍 學生推擠險釀人踩人
- 建中科學班收女生 踩煞車
- 自造教育中心 落腳新興國中
- 「三高」卡好玩 超值套票遊高屏澎
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT fears split if Hung re-elected
- 凱瑞籲停止屯墾 以總理:不想聽你說教
- 竹市》愛心食材平台 供應社區食堂
- 自由廣場》監委提名未爆彈
- 宜縣府推生鮮i-code 綠博先試辦
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
標題：立院臨會拚6大案 林揆：速過總預算
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email