立院臨會拚6大案 林揆：速過總預算

2016-12-30

民進黨團提案 下週二加開臨會

〔記者李欣芳、曾韋禎／台北報導〕立法院本會期將在月底結束，明年度中央政府總預算案與多項政院關切的法案仍卡在立法院，行政院長林全昨天與民進黨立委舉行便當會，決定由民進黨團提案明年一月三日加開臨時會到一月廿日，優先審議通過明年度中央政府總預算案、「長期照顧服務法修正草案」、「電業法修正草案」等六項法案。

林揆在便當會敲定立院臨時會要審議通過的六案為：一百零六年度中央政府總預算案、電業法修正草案、教保人員服務條例修正草案、長期照顧服務法修正草案、都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案、特種勤務條例修正草案。

林全稍早主持行政院院會時也表示，期待立法院未來加開臨時會，儘速完成中央政府總預算案審查，以利預算案的執行。

柯建銘：只處理總預算、民生法案

立法院民進黨團總召柯建銘指出，臨時會非常單純，只處理法定的預算案、人事案及民生法案。柯說，中央政府總預算案、考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權案，都是立法院的法定義務，必須在臨時會完成審查。但一月五日將是各黨團的提案截止日，已沒多少天能處理，需好好與在野黨討論。

行政院發言人徐國勇昨轉述林揆便當會結論說，由於臨時會時間有限，經討論決定六個重大特定事項。首先是明年度中央政府總預算案，聽說在野黨會提出非常多刪減、凍結案，目前正在積極協商。其次是開放綠電自由化的「電業法修正草案」及「教保人員服務條例修正草案」，要讓教保員的介紹、改聘到其他縣市更方便。

徐國勇表示，長照服務法的修正是要調高遺贈稅與菸稅，做為長照特種基金的財源。至於政院昨通過的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，由於剛送立法院，臨時會要先召開委員會初審。

至於「特種勤務條例修正草案」，明訂特勤及特勤編組人員因特種勤務全殘、半殘者，給予醫療照護安置就養。徐國勇說，此案若在今天順利三讀通過，臨時會的議案就減為五案。