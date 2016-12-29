胡告洋狀護黨產 綠委反轟黨國不分受益者

2016-12-29

〔記者曾韋禎、林良昇／台北報導〕國民黨副主席胡志強昨召開國際記者會控訴行政院黨產會違法違憲。民進黨立委莊瑞雄諷刺，胡志強除了是黨副主席，去年初還接任「旺旺集團」副董事長，兩個職務都很大，不知他在告洋狀的時候，究竟是什麼身分。

民進黨立委先前也指控，胡志強將在英國留學期間擔任國民黨黨職十年的年資計入公職年資 ，從只能領一次退休金變成可以領月退，若以平均餘命計算，胡志強共溢領新台幣五千四百零六萬元退休金。

胡志強昨在記者會後澄清，他退休金若要領到五千多萬元，必須活到一百多歲，他六十六歲退休，頂多領十年退休金，連兩千萬元都沒有，這些指控都不實在。且黨職併公職是制度問題，不是他個人的問題。

退俸將溢領五千多萬

胡︰必須活一百多歲

莊瑞雄對此嘲諷說，胡志強就是黨國不分的活生生受益者，也是因併計黨職年資的超級勝利組；光在英國念書整整十年間，就以民眾服務總社聯絡員、書記等職務，開始累積年資，不知道他是去念書，還是當職業學生？返國後，也以世界亞洲太平洋反共聯盟秘書長的職務，報了十個月的年資。他統計，胡志強廿四年二個月的退休年資，黨職年資就佔了十年十一個月；若不是併計黨職，以其十三年三個月的公職年資，根本沒資格領月退。

民進黨立委李俊俋指出，胡志強當過外交部長，見識過民主國家的常態，現在居然義正詞嚴、正經八百地護航黨產，難道一點都不覺得丟臉？