駐越核發簽證收賄 蕭裕文判刑12年

2016-12-29

〔記者溫于德／台北報導〕外交部前駐越南代表處一等秘書蕭裕文，利用核發越南學生及外配簽證權限，圖利當地仲介曹保麟賣簽證，蕭男薪資在「只進不出」情況下，還住得起月租七萬台幣的豪宅；台北地院昨依貪污、財產來源不明等罪判蕭有期徒刑十二年、褫奪公權五年，同案被告曹保麟也被依偽造文書罪判刑二年、得易科罰金七十二萬元。

台北地院指出，蕭裕文任內負責我駐越南代表處簽證及面談業務，明知仲介曹男替廿七名越南學生偽造財力證明與漢語水平證書等，卻在未面談情況之下，逕自核發簽證，曹男每件約可獲得一千美元至四千五百美元不等金額代辦費，事後與蕭朋分；一旦越南學生順利來台入學，曹男會再向學生收取該校學費的一成仲介費，折合大約新台幣二千元至三千元不等金額。

法官發現，蕭男在越南租豪宅居住，在任卅三個月房租高達七萬五八八五美元，折合約新台幣二四三萬餘元，但外交部每月支付蕭男的薪資入帳後只進不出，房租均非由蕭的薪資帳戶支付，加上蕭男還花了十二億元越南盾購入八十三個ＬＶ皮件，折合新台幣約一百七十萬元，因他無法提出合理說明，被認定是不法所得支付；本案還可上訴。