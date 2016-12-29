新南向 蔡促國營事業做領頭羊
2016-12-29
〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨昨召開中執會，邀請行政院政務委員鄧振中專案報告「新南向政策」，兼任民進黨主席的蔡英文總統表示，新南向政策「不是一個吊在你面前的果子，是要透過努力才會得到的」，路途上會有風險，但倘若成功，對國家整體戰略或是國家的經濟發展都是相當有助益。新南向政策雖以民間企業為主，但期許國營企業可以做領頭羊。
民進黨發言人王閔生轉述，鄧振中報告提出，台糖、台鹽在製糖、製鹽、包裝水等業務，都已談合作案。鄧也提到，目前海外信保基金有十一億元，如能增加廿億元，做政策宣示，是政府協助台商、中小企業前進新南向國家的重要指標。
鄧振中︰台糖台鹽進行中
蔡總統指出，很多人都在思考，新南向政策下的機會，政府與其單獨構思，不如集思廣益，創造更多的機會。「我們下個階段最大的任務，就是展現新南向政策最大的價值」，希望行政院在資源的配置上能重新思考，從人力、經費到財務等資源，再次盤點與檢討。
蔡總統說，地方政府在新南向政策中扮演很重要角色，中央政府指引方向，地方政府帶頭跟進，希望執政縣市都找出可以發揮的地方，這是中央和地方政府要共同協力進行的政策。
蔡總統表示，新南向政策雖以民間企業為主，但是「我們也期許國營企業可以做領頭羊」，中小企業單槍匹馬的型態與產業結構是需要被組織的，在整合過程，希望國營事業可以扮演比較積極的角色、可以有指引的作用。
蔡英文也提出，新南向政策確實是機會，但也有政治風險，所以跟各國投資保障的協定，一定要完成，讓企業或個人走向新南向的時候有基本的保障；也希望黨在新南向政策上多發揮一些作用，尤其海外的台商組織應可扮演很重要角色，黨也可扮演重要橋樑。
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