軍糧獨厚特定業者 立委促查弊

2016-12-29

〔記者曾韋禎、林惠琴／台北報導〕民進黨立委蔡易餘等人昨召開記者會，質疑農委會農糧署利用特定規格，將軍糧收購限定給擁特定設備的業者，這是圖利、壟斷，必須即刻檢討。農糧署副署長林麗芳回應說，農糧署出售軍糧，包裝均依國防部指定、採購合約中所提方式，非農糧署決定，立委可以與國防部溝通是否能夠改變包裝形式，農糧署都會配合。

蔡易餘指出，農糧署的前身糧食局，一九九二年補助購買三台「二氧化碳密封白米包裝機」給糧食局桃園管理處、彰化縣農會、屏東縣農會，規劃讓全國的軍糧分由三區供應。

蔡易餘表示，桃園管理處在一九九五年將政府所補助的一二四七萬元設備，以一千五百萬元賣給玉豐糧食，等於讓玉豐壟斷北區軍糧供應；屏東縣農會之後也停辦，亦由玉豐糧食承攬其負責的南區軍糧。

他指出，農糧署以廿公斤裝須保存十八個月為由，指定軍糧要以二氧化碳填充，但他詢問衛福部，二氧化碳與一般真空包裝差異為何？衛福部答覆在五度到廿度的儲存條件下，都是保存八個月，那為何一定要指定二氧化碳填充？

他批評，不只是軍糧，就連社會救助糧也是單一指定給玉豐；玉豐不只去年收購台南市學甲區的爐渣米，同時長期進口國外米，有無混充都不得而知。現在已經政黨輪替，農糧署必須拿出改革決心，全面改善這種圖利特定廠商的制度，不能再讓弱勢、軍人繼續吃劣質米。

立委王定宇直指，農糧署桃園管理處將符合特殊規格的設備賣給民間業者，收購合約就必須重新規範，否則就是圖利。他以去年八月到今年五月這段期間為例指出，玉豐以每公斤廿七元收購公糧，經二氧化碳填充後以四十七元賣出，一整年獲利三一五八萬元。這是弊案，檢調也必須查辦。

農糧署︰包裝規格 國防部指定

林麗芳認為，軍糧因為要運往外島，有利於儲存的包裝是重要考量，雖然衛福部指在五度到廿度下，真空、二氧化碳包裝均可保存八個月，但軍糧通常是常溫保存，經新竹食品工業發展研究所研究發現，真空包裝只能常溫保存三個月，且限用小包裝，而二氧化碳填充密封處理，可以常溫保存一年以上，且可用大包裝，因此國防部決定採用後者，農糧署絕沒有圖利特定業者。