向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
2016-12-29
〔記者錢利忠／台北報導〕行政院黨產會今年十月初被男子何蜀光潑糞，台北地檢署認定何的犯行構成侮辱公署罪，昨天將他起訴。
何男遭逮捕後，向警方聲稱，犯案動機是對委員會成立的過程及背景有意見，認為成立不合法、不合憲。
檢警調查，家住高雄市的六十三歲男子何蜀光，自稱心靈治療師，十月二日早上十一點，從高雄搭客運北上，住進台北市八德路一家旅館，在旅館內將犯案用的糞水裝入兩個寶特瓶內。
十月三日早上十點，何男從旅館搭計程車前往黨產會大樓，在一樓櫃檯要求見黨產會主委顧立雄未果，拿出裝有穢物的寶特瓶，遭保全制止拿走，何男又打開第二瓶寶特瓶，朝黨產會大門及大廳潑灑，何男犯後企圖逃跑，被大樓保全攔下報警。
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