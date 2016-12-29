退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨

2016-12-29

1992年迄今找不到任何資料

〔記者曾韋禎、涂鉅旻／台北報導〕民進黨立委昨召開記者會指出，由退輔會轉投資的榮僑公司所持之八家天然氣公司的股份，都在一九九二年底轉移給國民黨的光華投資，讓政府持股跌破三成，這究竟是盜賣還是贈送，怎麼才廿四年就找不到任何資料？行政院一定要追查到底。

退輔會︰部分資料已散失或銷毀

退輔會表示，將以專案編組，多管道了解榮僑早期的股權變化情形。但官員坦言，榮僑在一九九七年前，尚未完全電腦化，公司部分資料已散失或銷毀，直至二○○一年「公司法」修正，金管會在二○○六年頒布辦法，規範董事會議資料應永久保存後，即配合永久保存董事會議紀錄。

民進黨立委劉世芳、段宜康昨召開記者會。劉世芳指出，在各地壟斷的欣字輩天然氣公司，除退輔會直接持股外，退輔會也透過持股四十％的榮僑公司掌握欣字輩天然氣公司。

她指出，榮僑所持有的欣高、欣南、欣雄、欣泰、欣嘉、大台南區、欣雲、欣屏等公司股份，竟同時在一九九二年十二月卅一日全數轉移給光華投資。

立委︰

查問當時閣揆郝柏村、主委許歷農

她表示，退輔會與榮僑對此轉移過程一無所知，聲稱會計帳冊年代久遠已銷毀、事業管理處無榮僑董事會會議紀錄相關資訊，何以政府重大資產的管理如此草率，令人不可置信，這種搪塞說法也無法讓社會信服，「當年的行政院長是郝柏村、退輔會主委是許歷農，為什麼不找他們說明清楚？」

段宜康指出，只要計入退輔會投資榮僑的持股，政府在這八家公司的持股是過半的，但全數出脫給國民黨後，就只剩下三成。何以會在一九九二年底把榮僑的持股轉移給光華？是誰決定的？是盜賣還是免費奉送？如果退輔會查不出來就是擺爛、顢頇，行政院就該負起責任，查個水落石出。