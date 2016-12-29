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退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨

2016-12-29

1992年迄今找不到任何資料

〔記者曾韋禎、涂鉅旻／台北報導〕民進黨立委昨召開記者會指出，由退輔會轉投資的榮僑公司所持之八家天然氣公司的股份，都在一九九二年底轉移給國民黨的光華投資，讓政府持股跌破三成，這究竟是盜賣還是贈送，怎麼才廿四年就找不到任何資料？行政院一定要追查到底。

退輔會︰部分資料已散失或銷毀

退輔會表示，將以專案編組，多管道了解榮僑早期的股權變化情形。但官員坦言，榮僑在一九九七年前，尚未完全電腦化，公司部分資料已散失或銷毀，直至二○○一年「公司法」修正，金管會在二○○六年頒布辦法，規範董事會議資料應永久保存後，即配合永久保存董事會議紀錄。

民進黨立委劉世芳、段宜康昨召開記者會。劉世芳指出，在各地壟斷的欣字輩天然氣公司，除退輔會直接持股外，退輔會也透過持股四十％的榮僑公司掌握欣字輩天然氣公司。

她指出，榮僑所持有的欣高、欣南、欣雄、欣泰、欣嘉、大台南區、欣雲、欣屏等公司股份，竟同時在一九九二年十二月卅一日全數轉移給光華投資。

立委︰

查問當時閣揆郝柏村、主委許歷農

她表示，退輔會與榮僑對此轉移過程一無所知，聲稱會計帳冊年代久遠已銷毀、事業管理處無榮僑董事會會議紀錄相關資訊，何以政府重大資產的管理如此草率，令人不可置信，這種搪塞說法也無法讓社會信服，「當年的行政院長是郝柏村、退輔會主委是許歷農，為什麼不找他們說明清楚？」

段宜康指出，只要計入退輔會投資榮僑的持股，政府在這八家公司的持股是過半的，但全數出脫給國民黨後，就只剩下三成。何以會在一九九二年底把榮僑的持股轉移給光華？是誰決定的？是盜賣還是免費奉送？如果退輔會查不出來就是擺爛、顢頇，行政院就該負起責任，查個水落石出。

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  • 民進黨立委段宜康（左）、劉世芳昨召開記者會指出，退輔會在一九九二年將轉投資的榮僑公司所持之八家天然氣公司的股份，轉移給國民黨的光華投資，要求行政院徹查，還原真相。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委段宜康（左）、劉世芳昨召開記者會指出，退輔會在一九九二年將轉投資的榮僑公司所持之八家天然氣公司的股份，轉移給國民黨的光華投資，要求行政院徹查，還原真相。（記者王藝菘攝）

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標題：退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨


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