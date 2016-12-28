台商返台當共諜 被判刑

2016-12-28

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉市龔姓男子二○一一年赴中國經商，販售鹽酥雞、大腸包小腸等，去年被中國南京國安局官員吸收，要求他返台期間與軍中人士接觸，蒐集法輪功、嘉義基地F-16戰機等機密資料。他回台後，先後利誘空軍蔡姓退役上尉及現役江姓二等士官長，但遭蔡、江二人拒絕，案經調查局查獲送辦，龔坦承犯行，且為中情蒐未遂，嘉義地院昨依違反國家安全法判龔男六月徒刑，可易科罰金，另併科罰金廿萬元，可上訴。

判決書指出，龔男在南京市仙林大學城參加「台灣美食展」期間，認識中國國安局路姓官員，並且被吸收為共諜。路提供我空軍蔡姓退役上尉、現役江姓二等士官長背景資料，要求龔男返台時接觸，進行情蒐。

去年十二月間，龔返台邀約蔡餐敘，表達正為中國某情報單位蒐集法輪功、嘉義F-16戰機相關機密資料，洽詢是否願意為中國情報機關工作，中方願提供每年兩萬美元做為績效獎金，但遭蔡拒絕。

今年六月間，龔又返台向江姓士官長索取其業務職掌資料，包括嘉義基地設施、F-16戰機資料及公文等，要求江將資料拍照後，以通訊軟體傳遞，他將資料傳給路某後，再依資料價值給予報酬，但始終未獲江回應。