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國營事業預算 週五再戰

2016-12-28

〔記者陳鈺馥、蕭婷方、曾韋禎／台北報導〕立法院原定在七月底完成審查的「一○五年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」案，上會期因國民黨團提出一千八百多件預算刪減案，在臨時會逐案表決杯葛延宕至今，經朝野多次協商之後，昨天減至二百五十二案在院會進行表決，至昨晚九點仍無法表決完，本週五將繼續上演表決大戰。

今年七月立法院臨時會表決國營事業預算刪減案時，一度造成議事人員昏倒，當時只表決數百案，仍剩一千二百八十二案。經朝野協商，昨減至二百五十二案在院會進行表決。

昨天院會表決過程，時代力量及親民黨立委選擇缺席，國民黨立委則分三班輪值。

民進黨團總召柯建銘指出，國民黨內「鷹派」抬頭，有二百多案不同意撤案，表決不完部分週五繼續表決，一定要在會期結束前處理完畢。

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標題：國營事業預算 週五再戰


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