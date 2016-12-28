試院副院長被提名人 李逸洋︰年金改革一定要成功

2016-12-28

〔記者曾韋禎／台北報導〕考試院副院長被提名人李逸洋昨前往立法院拜會立法院長蘇嘉全。李逸洋受訪表示，年金改革一定要成功，若經立法院同意擔任考試院副院長，會在考試院努力推動年金改革。

因考試院副院長高永光突於十二月初提出辭呈，改任私立亞太創意技術學院校長。蔡英文總統決定提名保訓會主委李逸洋出任考試院副院長，並於前天向立法院送出咨文，立法院民進黨團也規劃在臨時會處理人事同意權案。

李逸洋昨在總統府代秘書長劉建忻、考試院秘書長李繼玄的陪同下，前往立法院拜會蘇嘉全，雙方會談約半小時。

李逸洋表示，總統是透過劉建忻徵詢他出任，當時有點震驚、意外。他說，國家年金改革涉及軍、公、教、勞、農、國保多塊領域，公務員這塊由考試院主管，若能順利通過同意權行使，會在考試院努力推動年金改革。

李逸洋強調，總統的意思非常清楚，年金改革非做不可，這關係到退休公務員基本的經濟生活與尊嚴，也攸關國家財政，更要在不同世代間取得平衡，使中生代、新進公務員在未來都能領取退休金。

對於外界關注的十八％優存利率，他表示，制度設計有當年的時空背景，不能怪任何人，但現在的政府無法再支撐這樣的制度，必須進行改革。