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蔡總統︰改革起頭難 明年五、六月會轉好

2016-12-28

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡總統昨再邀一批民進黨立委進行午餐「便當會」，據指出，蔡向立委們表示，改革起頭難，明年五、六月會轉好。

「我要管的事很多 立委有事可找政院」

立委羅致政會後轉述，蔡主要是聽取立委對於中央政策與地方建設的看法；蔡表示，自己要管的事情很多，請立委主動與各部會協調、向行政院長反映。

曾任台鹽董事長的立委鄭寶清說，他向蔡建議，國營事業單位表現不錯，應公布經營績效接受外界檢驗；國營事業成本控制應下降三％，估可讓國家減少六百億元的支出，轉以作為長照政策之用；也可放寬年終獎金的高低比，破除齊頭式平等。

此外，民進黨團總召柯建銘也與立委林淑芬針對爐渣問題，一度「熱烈」討論。

因林淑芬所提的「廢棄物清理法部分條文修正草案」，把可再利用、重新提煉的爐渣與轉爐石都定義為廢棄物，將重創高雄地區的煉鋼產業，而在高雄市府、經濟部表達異議後，暫時拉下協商，預定在本會期結束前就此完成更嚴謹之定義，順利完成三讀。

柯建銘憂心林再度出爾反爾，昨趁此提出討論，林則一一解釋。有立委緩頰道，林已「全面翻轉」回來，應該是沒問題了。蔡則宣布「大家開始吃飯」，結束這項討論。

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